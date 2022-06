Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska boksarka Ema Kozin je v soboto zvečer v nemškem Aalnu predčasno dobila dvoboj z Madžarko Szilvio Szabados in postala svetovna prvakinja v supervelterski kategoriji po verziji WBF. To je že tretja težnostna kategorija, v kateri je 23-letna Ljubljančanka postala svetovna prvakinja. Kozinova si je pred tem lastila naslova v srednji in supersrednji kategoriji.