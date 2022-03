Proti južnoafriški veteranki in v kategoriji nižje pokazati napredek

"Takoj smo dobili možnost za eliminacijsko borbo za titulo v organizaciji WBC, kar je prava redkost, saj bo sploh prvič nastopila v supervelterski kategoriji. Očitno imajo v WBC lepe načrte z Emo," se je po uradni potrditvi dvoboja s 40-letno Noni Tenge pohvalil Pavlin.

Za Kozinovo bo torej njen 22. poklicni dvoboj priložnost za odločen vstop v superveltersko kategorijo, že takoj pa bo napadala šampionski pas organizacije WBF. Noni Tenge je namreč supervelterska svetovna prvakinja te organizacije.

5. februarja letos je v Cardiffu v Veliki Britaniji 23-letna borka iz Šmartnega ob Savi doživela prvi poraz v karieri, ko jo je v dvoboju srednje kategorije deklasirala ameriška zvezdnica Claressa Shields. Ta je bila v ringu izrazito premočna, poznalo pa se je tudi, da je bila veliko težja. "Ob njenih udarcih me je kar premetavalo po ringu," je tedaj priznala Kozinova.

Prvič v super velterski kategoriji

Tudi to, ob dejstvu, da se je v srednji kategoriji že srečala z najboljšo boksarsko, je botrovalo odločitvi, da poskusi v kategoriji nižje. To pa pomeni, da konec maja na uradnem tehtanju pred borbo ne bo smela biti težja od 69,9 kilograma. Kozinova doslej ni uporabljala splošno sprejetega režima, ko borke in borci tekmujejo v nižjih kategorijah, kot jih sicer veleva njihova naravna teža, in se za uradno tehtanje mučijo s hitrim in napornim izgubljanjem kilogramov, dan kasneje pa so v ringu daleč prek predpisane teže.

Kozinova je poskušala biti ves čas kar se da blizu predpisane meje, a je to pomenilo, da so bile njene nasprotnice v ringu vselej težje. S tem pa so bili težji tudi njihovi udarci. Še posebej izrazito je to občutila prav na zadnjem spopadu s Shieldsovo. No, zdaj gredo v korak z uveljavljenimi trendi tudi v taboru Kozinove.

Ameriška zvezdnica Claressa Shields je Ljubljančanki zadala prvi poraz. Foto: Guliverimage

"Da, temu smo se malo izogibali, ampak zdaj pač moramo stopiti eno raven višje," priznava Pavlin in dodaja: "To priložnost moramo izkoristiti. Ema že zdaj niža telesno težo, ampak tega se bomo lotiti previdno in postopno, to pač ne gre čez noč. Pa saj niti nima prav veliko kilogramov za izgubiti. Na trening se je vrnila že skoraj takoj po dvoboju s Claresso, zdaj že tri tedne trenira na polno, le zdaj je malce zbolela in počiva, a kmalu bo spet stoodstotno v pogonu."

"Izkušnje se ne merijo v letih, pač pa v borbah"

To bo tretja težnostna kategorija za Emo, do zdaj je boksala v supersrednji in srednji kategoriji, se pravi do 76,2 in 72,6 kilograma. "Ta supervelter postaja najzanimivejša in najmočnejša kategorija v ženskem boksu. Ne glede na to, da sta Claressa in Savannah Marshall v srednji kategoriji, tam poleg njiju domala ni več nobene močne borke. V supervelterski pa je kakšnih šest, sedem boksark na ravni Eme. Poskusili bomo, računamo, da bomo najmanj tri, štiri borbe opravili v tej kategoriji, ne morem pa ničesar napovedovati. Bomo videli, lotili se bomo previdno, gotovo pa je to za Emo pozitivna stvar," še pravi Pavlin.

Dvoboj bo v Nemčiji, nasprotnica pa 40-letna južnoafriška veteranka Noni Tenge, s katero bi se morala Kozinova spopasti že julija lani, a je bil dvoboj zaradi težav s koronavirusom odpovedan. Izkušnje bi morale biti na strani veliko starejše Tengejeve, a se Pavlin s tem ne strinja. "Izkušnje se ne merijo v letih, pač pa v borbah. Teh pa ima toliko kot Ema, ob tem pa menim, da je imela Ema močnejše nasprotnice," pravi.

Tengejeva je v 22 poklicnih dvobojih zabeležila 20 zmag, na računu pa ima en neodločen izid in en poraz. Kozinova ima 21 zmag, en poraz in en neodločen izid. Statističnih razlik med borkama torej skoraj ni, se je pa Tengejeva nazadnje borila 25. avgusta leta 2019, ko je v peti rundi odpravila rojakinjo Mapule Ngubane. "Mislim, da je več kot dostojna nasprotnica, proti kateri lahko Ema pokaže, koliko je dejansko napredovala v zadnjih letih, saj tega proti Claressi ni mogla, ker je bila Američanka toliko boljša," o Južnoafričanki pravi Pavlin.

