Mnogo Ukrajincev je moralo zapustiti domove, veliko družin je razdeljenih. Foto: Reuters

V času vojne v Ukrajini se je zapisalo že nešteto nesrečnih in žalostnih zgodb, ki so doletele ukrajinske družine. Mnogo družin je v tem času razdeljenih, saj morajo moški ostati v Ukrajini in se boriti, medtem ko ženske, otroci in starejši ljudje zapuščajo svoje domove ter bežijo na varno.

Nič drugačna ni zgodba šestih mladih ukrajinskih judoistov, med njimi je tudi nekaj zelo uspešnih. Trije od njih so ukrajinski kadetski državni prvaki. Eden je na nedavnem evropskem pokalu celo zmagal. Sicer je tudi ukrajinski judo zelo dobro razvit in spada med večje evropske velesile.

Igor Tsurkan je pred kratkim osvojil prvo mesto v kategoriji do 81 kilogramov v izredno močni konkurenci v Zagrebu. Foto: Tino Marić/European Judo Union

Omenjeni mladi judoisti si želijo, da bi se lahko udeležili letošnjega kadetskega evropskega in svetovnega prvenstva. Za pomoč so se zelo zavzeli tudi pri Judo klubu Olimpija.

"To so perspektivni tekmovalci, ki so vajeni trdega dela. Trenutno trenirajo pri nas v Ljubljani, kjer jih skušamo podpreti po najboljših močeh, kar pa vseeno ne more zadoščati za doseganje ciljev, ki so si jih zastavili pred vojno in ki bi bili v običajni situaciji za njih vsekakor uresničljivi. Treba bi jih bilo vključiti v program mednarodnih priprav in tekmovanj pod okriljem evropske judo zveze, da bi se lahko ustrezno pripravili ter udeležili evropskega in svetovnega prvenstva. Udejstvovanje v mednarodnem programu na tej ravni ni poceni, sredstva za programe ukrajinskih športnikov pa so čez noč seveda usahnila, zato iščemo alternativne vire financiranja," nam je razlagal Jaka Sluga, trener mlajših selekcij judo kluba Olimpija.

Kljub vojni si želijo tekmovati

Sluga še pove, da si mladi judoisti zelo želijo nadaljevati športno kariero in da se zdaj, ko so jim zaradi vojne življenja postavili na glavo, ne nameravajo zlahka odreči še športnim ciljem. Ukrajinska judo zveza je trenutno v zelo slabem stanju, zato poskušajo v ljubljanskem klubu pomagati, da bi nadobudni ukrajinski športniki vseeno lahko nadaljevali tudi sezono na mednarodnem prizorišču. V zvezi z omenjeno problematiko skušajo s pomočjo OKS stopiti v stik tudi z ukrajinskim olimpijskim komitejem, ki mu sicer predseduje legendarni atlet Sergej Bubka. Igor Tsurkan je že pred vojno v Ukrajini treniral v Sloveniji. Foto: Tino Marić/European Judo Union

In kako so mladi športniki našli pot v Slovenijo?

Pred tem je v Slovenijo občasno na treninge hodil mladi judoist Igor Tsurkan, čigar oče že nekaj let poslovno deluje v Ljubljani. In prav on je družinam pomagal priti v Slovenijo. Kar zadeva treninge, pa jih je usmeril na ljubljanski klub.

"Na treningih imamo po novem dva uradna jezika. Na srečo naša glavna trenerka Olga Štirba tekoče govori rusko, kar ji omogoča nemoteno komunikacijo in delo z mladimi tekmovalci. Seveda pa se ves čas pogovarjamo tudi v slovenščini, saj kažejo veliko željo po vključevanju v novo okolje in učenju slovenskega jezika."

Ukrajinski begunci. Foto: Reuters

Šel je tudi po družino na madžarsko-ukrajinsko mejo

Naš sogovornik je med drugim priskočil na pomoč ter eno od družin šel iskat na madžarsko-ukrajinsko mejo. Tam jih je čakal kar 18 ur, dokler niso prestopili meje. A slovenskemu trenerju še več pomeni, če bodo v klubu mladim športnikom pomagali pri uresničevanju njihovih ciljev in sanj.