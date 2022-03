Vojno stanje v Ukrajini se nadaljuje in nič ne kaže, da bi se razmere kaj kmalu umirile. Državo je do zdaj zapustilo že več kot tri milijone beguncev, varno zatočišče in svobodo iščejo tudi številni ukrajinski športniki.

V Logatcu je tako začasno nastanitev že našla večja skupina mladih nogometašev in njihovih trenerjev ter spremljevalcev, v prihodnjih dneh v Slovenijo prihajajo tudi člani ukrajinske reprezentance v olimpijskem krosu.

"Prejšnji četrtek se je na Kolesarsko zvezo Slovenije obrnila sekretarka ukrajinske zveze in nas prosila za pomoč. Takoj smo stopili v akcijo. Za zdaj smo s pomočjo Občine Kočevje, ki je ponudila, da bo krila stroške njihove nastanitve, kolesarjem in trenerjem že uredili bivanje, začeli smo tudi zbirati sredstev za njihove potrebe," je za Sportal pojasnil Jan Starman, predsednik Odbora za gorsko kolesarstvo pri Kolesarski zvezi Slovenije.

21 kolesarjev in dojenček

V Slovenijo bo pripotovalo 21 Ukrajincev, starih od 16 do 29 let. Med njimi je 16 kolesarjev in kolesark, pet trenerjev oz. spremljevalcev in žena enega od kolesarjev, ki bo k nam pripotovala s 14-mesečnim dojenčkom.

Prvi trije kolesarski begunci - 29-letna olimpijka Jana Belomojna, skupna zmagovalka svetovnega pokala v olimpijskem krosu leta 2017, evropska članska prvakinja in svetovna podprvakinja, obetaven mladinec Oleksandr Hudima in trener Maksim Gavrilenko - so že pripotovali v Slovenijo in so trenutno nastanjeni v bližini Nove Gorice.

Preostali dve skupini pričakujejo do konca meseca.

V iskanju najugodnejše rešitve

Prihodnji teden naj bi v Kočevje pripotovali štirje kolesarji, ki so trenutno na kolesarskih dirkah v Turčiji in se bodo na pot odpravili s kombijem, konec meseca pa naj bi prišla še tretja skupina, ki bo največja.

"Zanje trenutno iščemo najugodnejši ali brezplačni letalski prevoz. Dogovarjamo se z letalsko družbo Turkish Airlines, tudi kolesarji, ki so trenutno v Turčiji, kjer trenirajo in dirkajo, prek svojih turških stikov poskušajo najti optimalno rešitev," je pojasnil Starman.

Ukrajinski kolesarji bodo lahko trenirali v kolesarskem parku v Kočevju. Foto: Polona Marinček

V Kočevju jih čakajo optimalni pogoji za trening

Kolesarji bodo začasno bivali v hostlu v Kočevju, stroške nastanitve pa jim bo krila občina. Glede na to, da se Kočevje lahko pohvali s kolesarskim parkom (MTB trail center Kočevje), bodo tam imeli tudi odlične pogoje za trening.