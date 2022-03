Šokantni prizori: navijači z nasilnimi izgredi prekinili obračun #video

37-letni maroško-nizozemski kickbokser Badr Hari se je sinoči na borilnem spektaklu Glory belgijskem Hasseltu želel maščevati za boleč poraz, ki mu ga je s težkim nokautom zadal na papirju slabši Poljak Arkadiusz Wrzosek, s katerim sta se prvič pomerila septembra lani v Rotterdamu na Nizozemskem.

Nožni udarec Wrzoseka je bil razglašen za eno najboljših kickboks potez lanskega leta. Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

A tudi sinoči, kljub temu, da je v uvodni rundi dominiral, ni prišel do zmage, saj je njun medsebojni obračun že po drugi rundi prekinilo nasilno razgrajanje navijačev, ki so se začeli obmetavati s stoli, steklenicami in drugimi predmeti, ki so jih imeli pri roki.

Organizatorji so namreč iz varnostnih razlogov obračun nemudoma prekinili.

Uradno opravičilo organizatorjev:

Kaj vse se je sinoči dogajalo v Belgiji si lahko pogledate v spodnjih videoposnetkih:

Crazy scenes at #GLORY80 as the fans #moroccan and #polish fans decide to tear the place down during the #BadrHari vs #wrzosek rematch after almost a year. pic.twitter.com/7POMvVV4JO