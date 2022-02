Ema Kozin doživela prvi poraz, Claressa Shields je bila z drugega planeta

Ema je v borbo vstopila nervozno, ameriška zvezdnica pa povsem sproščeno. V prvih dveh rundah kakšne resnejše izmenjave udarcev ni bilo, je pa Shieldsova vseeno podelila nekaj lepih kombinacij Ljubljančanki v telo, skozi obrabo Kozinove je prišel tudi kakšen direkt. Kozinova ni našla pravega orožja, Shieldsova je prevzemala pobudo, v tretji rundi je že povsem zagospodarila v ringu, v četrti pa Slovenko nekajkrat spravila v velike težave.

Na polovici pete runde je Američanka Kozinovo ujela v kot, ta se je pred baražo udarcev rešila s klinčem in preživela do sodniškega gonga, a Shieldsova je bila v tem trenutku že plenilka, Kozinova pa njena žrtev.

V šesti je Shieldsova nadaljevala z udarci v telo, ob koncu pa poskusila z nekaj silovitimi krošeji poskrbeti za predčasen konec dvoboja, a je Ljubljančanka preživela tudi to. Precej očitno pa je že bilo, da Kozinovi pojenja odločnost, njena taktika je bila le še preživeti. Poskušala se je umikati, a je Shieldsova dobro zapirala prostor in delila nevarne in boleče kombinacije udarcev, kadarkoli se ji je zazdelo.

Tudi v sedmi in osmi rundi je Kozinovi uspelo preživeti, Shieldsovi pa je nekoliko pošla sapa in je nekoliko znižala število silovitih napadov, a vseeno povsem prevladovala v ringu. V predzadnji rundi se je nadaljeval neenak boj, Kozinova je le tu in tam poskusila s kakšnim udarcem, a brez prave odločnosti, medtem ko je Shieldsova še naprej sprožala nevarne kombinacije in prežala na tekmico kot ptica roparica.

Shieldsova je prišla do svoje 12. profesionalne zmage, sodniki so ji pripisali prav vseh deset rund (100:90), medtem ko je Kozinova v 23. poklicni borbi dožvela prvi poraz.

Po dvoboju se je Shieldsova zapletla še v besedni spopad z britansko borko Savannah Marshall, ki si je ogedala dvoboj. "Jaz sem poskrbela, da Ema ni več v napoto, zdaj moraš zmagati še ti, potem pa lahko še tebi odčitam lekcijo," ji je zabrusila Američanka, Marshallova pa je odgovorila: "Kakšno lekcijo, dobesedno z otrokom si se mučila deset rund. Se vidiva."

