Sindikat športnikov Slovenije je v izjavi za javnost predstavil kršitve in obelodanil, da bo še več znanega na novinarski konferenci, ki bo ta petek. Sporočilo za javnost spodaj objavljamo v celoti.

Spoštovani,

Sindikat športnikov Slovenije je po opravljenem pogovoru z glavnim zdravstvenim inšpektorjem, mag. Edisom Grcićem, kot predstavnik slovenskih športnikov v okviru Sindikata športnikov Slovenije, podal prijavo zoper nedoločeno število specialistov medicine dela, prometa in športa, ki v neustreznih pogojih, z neprimerno opremo, brez prisotnosti usposobljenih oseb ter brez izdanih računov športnikom ali staršem športnikov, ki so plačniki storitev, opravljajo preglede registriranih športnikov v slovenskih športnih društvih (klubih).

Hkrati je bila podana neposredna prijava zoper enega izmed specialistov medicine dela, prometa in športa, ki je v več ljubljanskih nogometnih klubih, s tako imenovano “mobilno enoto”, v pisarnah klubov, preko neidentificiranih oseb brez ustrezne izobrazbe, opravljal nekaj minutne preglede mladoletnih športnikov.

Ministrstvo za zdravje je po nekajmesečnih prizadevanjih Sindikata športnikov Slovenije v povezavi z izvajanjem preventivnih zdravstvenih pregledov izdalo dopis, za sistemsko ureditev in zakonito izvajanje pregledov registriranih športnikov, ki so upravičeni do brezplačnih preventivnih zdravstvenih pregledov. Seveda velik del odgovornosti leži pri krovnih športnih organizacijah v Sloveniji, saj v praksi ne sledijo strokovnim navodilom Ministrstva za zdravje.

Več vsebin o problematiki (ne)izvajanja brezplačnih preventivnih zdravstvenih pregledov, o protizakonitih nadomestilih za prestope otrok (amaterjev) med športnimi društvi in o pričakovani uvedbi tako imenovanih profesionalnih pogodb za mlade nogometaše pri Nogometni zvezi Slovenije, bosta Sindikat športnikov Slovenije in Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije predstavila na novinarski konferenci, v petek 20. 6. 2025, ob 12.00 uri v stavbi ZSSS (Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana; 6. nadstropje / sejna dvorana ZSSS). Vabilo na novinarsko konferenco sledi.

Z lepimi pozdravi,

Sindikat športnikov Slovenije