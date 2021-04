Slovenski športniki skupaj protestirajo proti ukrepom države

V organizaciji Sindikata športnikov Slovenije in Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije je stekla akcija "Tečem za šport", s katero slovenski klubi najvišje ravni protestirajo proti odločitvi države o prekinitvi vseh tekmovanj od 1. aprila do vključno 11. aprila zaradi slabe epidemiološke slike.

"Spoštovani,

Skupaj z izvajalci športa smo pripravili akcijo “Tečem za šport”, s katero želimo izpostaviti trenutno problematiko na področju športa, negativen odnos države do športa, predvsem pa naglo poslabševanje statusnega položaja športnikov, finančnega poslovanja športnih društev in zvez ter splošen upad motoričnih sposobnosti otrok in njihovega zanimanja za šport. Navkljub številnim predlogom in pozivom civilne sfere športa, pa je imela država do sedaj gluha ušesa tudi pri sprejemanju protikoronskih paketov.

Zaradi krize, ki jo je povzročila pandemija virusa Covid-19, se je področje športa v Sloveniji znašlo v nezavidljivem položaju. Rešitev ali vsebinskih predlogov s strani stroke ni zaznati, zato bomo spodbudili javno razpravo o predlogih rešitev ob izhodu iz te krize, obenem pa z akcijo drug drugega motivirali, da iz krize izstopimo karseda pozitivni.

Športniki se zavedamo dejstva, da je zdravje ljudi na prvem mestu in hkrati vodilo tistim, ki odločajo o ukrepih za zajezitev pandemije virusa Covid-19. Slednje smo v preteklem letu vestno upoštevali in bili zgled marsikateremu državljanu.

K akciji so se aktivno priključile nekatere nacionalne panožne športne zveze, športna drušva in športniki. Pozvali smo vse športnike, navijače in podpornike športa, da na svojih kanalih komuniciranja delijo posnetke in fotografije aktivnosti (teka), v svojem lokalnem okolju ali v okolju športnega društva s ključnikom #tecemzasport. Ob tem smo jih seveda opozorili, da se ob izvajanju aktivnosti, strogo držijo vseh trenutno predpisanih ukrepov za zajezitev pandemije virusa Covid-19 (na primer: snemalec ali navijači/podporniki morajo nositi masko, med izvajanjem treninga pa maska za športnika ni obvezna).

Šport ni problem. Šport je rešitev!", so v izjavi za javnost zapisali pri Sindikatu športnikov Slovenije in Sindikatu profesionalnih igralcev nogometa Slovenije, z objavami na družabnih omrežjih pa so jih podprli številni klubi, športniki in delavci v športu.

Z akcijo #TecemZaSport želimo opozoriti na zelo hitro poslabševanje položaja športnikov. Opozoriti želimo, da je šport v težavah in nujno potrebuje pomoč.



Šport ni problem. Šport je rešitev!



➡️ https://t.co/kzuetEcBm7#TecemZaSport #PLTS pic.twitter.com/ocZZDAMGLp — NK Maribor (@nkmaribor) April 4, 2021