Ameriška zvezdnica o Emi Kozin: Jezi me, da misli, da mi lahko odvzame pasove

Danes sta se v Cardiffu na uradni novinarski konferenci pred sobotnim borilnim spektaklom prvič iz oči v oči soočili tudi Ema Kozin in Claressa Shields, še neporaženi boksarki, ki se bosta udarili za naslove prvakinje srednje kategorije organizacij IBF, WBA, WBC in WBF. Osredotočena slovenska prvakinja je bila po svoji navadi varčna z besedami, samozavestna Američanka jih je porabila veliko, da je povedala, da bo najglasneje "spregovorila" v ringu.

"Zelo sem vesela, da sem tukaj, in izjemno hvaležna za toplo dobrodošlico. Pripravljena sem! Šov se mora nadaljevati, a ne," je bila slovenska prvakinja varčna z besedami na današnji novinarski konferenci v Cardiffu v Veliki Britaniji. Večkrat je že poudarila in tudi dokazala, da najraje "govori" v ringu.

Samozavestna Američanka v središču pozornosti

Slovenska šampionka je bila redkobesedna. "Pripravljena sem!" je povedala. Foto: Valores Probox Team ŠC Gepard Prav to, da bo največ povedala v ringu, pa je poudarjala tudi Claressa Shields, a ironično veliko bolj gostobesedno kot Kozinova. Precej očitno je, da je Američanka največja boksarska zvezdnica te dni v Cardiffu, sprejela je vlogo zastavonoše ženskega boksa, zato je tudi zanimanje novinarjev zanjo največje.

Še enkrat je ponovila svojo mantro, da obstaja velika razlika med dobrimi in odličnimi boksarkami. Kozinovi priznava, da je dobra, sama pa je prepričana, da je najboljša vseh časov.

"Tukaj sem iz dveh razlogov, najprej, da premagam Emo Kozin, nato pa še vašo ljubljenko Savannah Marshall. Zato sem tukaj," je sporočila otoškim medijem, ki se že ozirajo prek sobote in sanjajo o superdvoboju Američanke in Britanke, trenutno dveh najvišje uvrščenih tekmovalk srednje kategorije na svetu. "Peti februar bo šele začetek," je dodala 26-letna Američanka.

Kozinova ima toliko nokavtov, kot ima Shieldsova zmag

A če hoče uresničiti te načrte, bo morala v soboto preskočiti visoko oviro, prav tako samozavestno in nadvse osredotočeno Kozinovo. "Na ta dvoboj sem se pripravljala drugače, tekla sem po gorah, imela sem več kot sto rund sparinga, ogromno sem se ukvarjala s fizično pripravo, jedla sem polnozrnat riž, zelenjavo in lososa. Strogo sem se držala diete, da na tehtanju ne bo težav in bom v soboto močna," je povedala Shieldsova pred dvobojem s Slovenko. Ta ima med profesionalnimi boksarkami celo deset zmag več in toliko nokavtov, kot ima Američanka zmag.

Te statistike se dobro zaveda, spet pa se je zatekla k nekakšni mantri: "Ema Kozin ima 21 zmag in nič porazov, pa 11 nokavtov, ampak je velika razlika med biti dober in biti odličen. Jaz sem odlična že zelo dolgo, ljudje pa hitro pozabijo, kako težko je ostati na vrhu."

"Dejstvo, da neka mlada 23-letnica misli, da bo prišla, vzela moje pasove in izničila vse moje trdo delo, me jezi." Foto: Guliverimage

Slovenka jo jezi, všeč ji je njen pas

Priznava, da jo bo v soboto v ringu gnala tudi jeza. "Dejstvo, da neka mlada 23-letnica misli, da bo prišla, vzela moje pasove in izničila vse moje trdo delo, me jezi. Ampak to je OK, to je priložnost, da v soboto to jezo tudi izrazim," je povedala zvezdnica, pa se nato obrnila neposredno k Emi Kozin in dodala: "Se pa zahvaljujem Emi in njeni ekipi, da so tukaj. Ona je tudi prva borka, ki na dvoboj z menoj prihaja s svojim pasom. Resda ni eden od pomembnejših, ampak tisti modri WBF je lep. To je priložnost, da v soboto domov ne bom odšla le s svojimi pasovi, ampak tudi z njenim. Veselim se. Pokazala vam bom nekaj, česar še niste videli. Ne bom le opravila dela, ampak ga bom opravila v slogu in z nasmehom na obrazu. Potrdila bom, da sem najboljša boksarka vseh časov."

Kozinova je novinarsko konferenco spremljala sproščena in dobro razpoložena, zunaj ringa je vselej izjemno prijazna in nasmejana, a je tudi povsem osredotočena na sobotni spopad, o katerem je premlevala na dolgih pripravah. S trenerjema Rudolfom Pavlinom in Redžem Ljutićem so tudi pripravili taktiko, kako se lotiti zahtevne nasprotnice, a podrobnosti skrbno varujejo.

Jutri bodo borci in borke opravili še uradno tehtanje, tehtnica pri Kozinovi in Shieldsovi ne sme pokazati več kot 72,57 kilograma.

