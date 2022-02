Kozinova že "zaplesala" v ringu v Cardiffu. "Nikar je ne odpišite vnaprej."

Najboljša slovenska boksarka Ema Kozin odšteva dneve do največjega dvoboja kariere, sobotnega spopada z ameriško zvezdnico Claresso Shields. Danes je v Cardiffu že opravila javni trening, prvo zmago pa je njen tabor dosegel s tem, da so na Otok vsi člani ekipe prispeli zdravi in tudi prestali obvezno testiranje na novi koronavirus.

"Še nikoli nisem bila tako dobro pripravljena, kot sem zdaj. Ne bi se spustila v ring s Claresso, če ne bi menila, da jo lahko premagam," pred dvobojem kariere pravi 23-letnica iz Šmartnega ob Savi, ki je danes na treningu v Cardiffu, odprtem za javnost, nastopila nadvse samozavestno in pokazala nekaj veščin, ki jih je pilila dolge mesece na napornih treningih v domovini. "Res komaj čakam, da vse to pokažem tudi v ringu," je še dodala slovenska prvakinja.

V dvoboju s 26-letno Američanko, svetovno prvakinjo v treh težnostnih kategorijah, Kozinova seveda ne bo v vlogi favoritinje, pa čeprav ima za pasom dvakrat toliko profesionalnih dvobojev kot Shieldsova. Obe sta še nepremagani, Kozinova v 22 borbah (en nedoločen izid), Shieldsova v 11.

Kozinova kot "bananin olupek"?

"Nikar je ne odpišite vnaprej," pa je po treningu Kozinove opozoril komentator britanske televizije Sky. "Ima prednost v višini, na svoji strani ima izkušnje, za nameček pa je še lačna uspeha," je dodal. Britanci v bližnji prihodnosti pričakujejo "superdvoboj" med Shieldsovo in svojo prvakinjo srednje kategorije, Savannah Marshall, borko, ki je Američanki zadala poraz že v amaterski konkurenci, a opozarjajo, da bi lahko prav Kozinova pokvarila načrte ameriških in britanskih promotorjev. "Kozinova je lahko bananin olupek, na katerem bi lahko spodrsnilo tistim, ki načrtujejo 'superdvoboj'," pravi komentator televizije.

Američanka prekipeva od samozavesti

"Kozinova je dobra, jaz pa sem odlična," je spet poudarila Shieldsova, ki si je za sobotni dvoboj lase pobarvala na modro in s tem opozorila na težave s pitno vodo v svojem rodnem Flintu v ameriški zvezni državi Michigan. "Dokler v Flintu ne bo pitne vode, bodo moji lasje modri," je še povedala po javnem treningu v Cardiffu.

O Kozinovi je dejala, da jo pozna bolje, kot si misli: "Preverila sem njene dvoboje, tako amaterske kot profesionalne. Je levičarka, ki lahko preklopi tudi na položaj desničarke, ampak na svetu preprosto ni boksarke, ki bi mi bila kos v ringu."

Claressa Shields in Ema Kozin se bosta v soboto okoli 20.30 spopadli za pasove organizacij IBF, WBA in WBC. Glavna borba večera bo britanski obračun med Chrisom Eubankom mlajšim in Liamom Williamsom. Do sobotnega večera pa vse borke in borce na programu čaka pestro dogajanje. V četrtek bo osrednja novinarska konferenca, v petek pa tehtanje in zadnje soočenje pred sobotnimi spopadi.

