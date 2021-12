Slovenska šampionka: Pričakujem, da bo Claressa Shields zagotovo kaj glasna, seveda

"Ne spomnim se, da bi se ji v kateri njeni borbi tekmica res postavila po robu. Vse so bile videti, kot da želijo le preživeti," pred dvobojem kariere, v katerem se bo 29. januarja prihodnje leto v Cardiffu spopadla z ameriško boksarsko zvezdnico Claresso Shields, pravi slovenska šampionka Ema Kozin in dodaja: "Jaz nisem taka, v borbo bom šla na polno."

Triindvajsetletno slovensko boksarko Emo Kozin 29. januarja čaka dvoboj kariere. Doslej v 22 profesionalnih borbah še ni izgubila, a jo čaka največji izziv doslej. Nasproti ji bo stala 26-letna Američanka Claressa Shields, dvakratna olimpijska in dvakratna svetovna prvakinja v srednji kategoriji, ki je tudi po 11 dvobojih med profesionalkami še neporažena. Shieldsova se je kar sama označila za GOAT (Greatest of All Time, največja vseh časov), brez dvoma je ena od najboljših boksark na svetu, brez dvoma je trenutno največja zvezdnica ženskega boksa, a so tudi v taboru Eme Kozin prepričani, da doslej tako zahtevne nasprotnice, kot je Slovenka, še ni imela. "Brez dvoma," pravijo.

Ema Kozin: Mi ne razmišljamo, da se tepemo, da bi škodovali drug drugemu, temveč gre le za to, kdo je boljši. Foto: Simon Kavčič Seznam Američankinih "žrtev" je nedvomno imenitnejši kot Emin, Shieldsova je premagala tako Nemko Christino Hammer, nekdanjo kraljico srednje kategorije, kot tudi rojakinjo Tori Nelson, pa še eno Nemko Nikki Adler in nazadnje Kanadčanko Marie-Eve Dicaire. To so vse borke, ki so se uvrščale v vrh svetovnih lestvic. A pri vrhu svetovnih lestvic je tudi Kozinova, odločena, da Shieldsovi v Cardiffu v Veliki Britaniji močno zagreni življenje.

Američanka je v zadnjem času nekoliko izgubila osredotočenost na boks, preizkusila se je v mešanih borilnih veščinah (s polovičnim uspehom, en dvoboj je dobila, enega izgubila), aktivna je na družbenih omrežjih, na katerih se je zapletla v spor z youtuberjem Jakom Paulom, Američanom, ki zadnje čase burka boksarske vode z arogantnim izzivanjem upokojenih borcev.

Shieldsova je prepričana, da bi Paula premagala, tudi Kozinovo je že poskušala ujeti v kakšno besedno dvobojevanje na spletu, a borke iz Šmartnega ob Savi to preprosto ne zanima. Zdi se ji trapasto. Osredotočena je le na boks, pravi.

V Cardiffu bo Shieldsova branila šampionske pasove organizacij WBA, WBC, IBF in naslov revije The Ring v srednji kategoriji (do 72,57 kg), Kozinova pa pas WBF.

Od vašega zadnjega dvoboja je preteklo že kar nekaj časa, ste kaj zarjaveli?

Mislim, da niti ne. Imela sem že toliko tekem, da me ta trema ne bi smela uničiti oziroma je sploh ne bi smela imeti. Ring tako ali tako postavljamo za vsak sparing, v njem si nato le predstavljam, da pred menoj stoji Claressa, le da je okoli njega malo več ljudi. S tem se niti ne obremenjujem preveč, treniram, kot bi imela zadnjo tekmo pred mesecem dni. Priprave so dolge, ampak zelo dobre, zato nimam občutka, da bi bila zarjavela.

Vizualizirate dvoboj?

Da, seveda. Ves čas. Občasno si ogledam kakšno njeno borbo, predstavljam si, kako je biti v ringu z njo, kaj bi naredila, kaj lahko naredim jaz, kje se lahko kaj zalomi, kje lahko še kaj dodam …

Kje pa vidite svoje priložnosti?

Mislim, da je njena slabost, da je precej raznovrstna. Čeprav je včasih videti "hladna kot špricar", v resnici ni. Tisto njeno izrazito agresivnost lahko tudi izkoristiš in jo lahko nekaj stane. Navsezadnje pa se ne spomnim, da bi se ji v kakšni njeni borbi tekmica res postavila po robu. Vse so bile videti, kot da želijo le preživeti borbo. Jaz nisem taka, šla bom na polno, kot da je zadnja borba mojega življenja. Vse občutke je treba stresti v to. In to je to.

Vloga velike favoritinje je njena, kar je najbrž lahko tudi dobra okoliščina za vas?

Res je, jaz na to gledam kot priložnost. Potrudila bi se v vsakem primeru, ne glede na to, kdo bi mi stal naproti, pri tem pa ima ona več izgubiti kot jaz. Pa ne, da jaz nimam ničesar izgubiti, ampak svojega pasu ne bom predala brez pravega boja.

V profesionalnem boksu imate v resnici več dvobojev kot Claressa, kateri pa je bil do zdaj najtežji?

Mislim, da je bil najtežji tisti z Irais Hernandez v Zagrebu. Predvsem psihično, končal se je neodločeno. Potem pa mislim, da si to mesto kar delita dvoboj z Mario Lindberg v Stožicah in ta zadnji s Chris Namus. Mislim, da je bila Namusova boljša nasprotnica, ampak sem bila tudi jaz psihično in fizično na visoki ravni.

"Saj je lepo, da imamo borko, ki se trudi dvigniti ženski boks, to vsekakor podpiram, ampak mislim, da se s tem le preveč obremenjuje." Foto: Valores Probox Team ŠC Gepard Videti je bilo, da ste z Namusovo opravili veliko bolj suvereno.

Da, morda res, ko sem začutila, kaj moram delati, sem izpeljala do konca. V borbah moraš pri nasprotnici odkriti način, ki vžge, po domače povedano, in nato to izkoristiti do konca. To mi je tako pri Namusovi kot v drugem dvoboju s Hernadezovo uspelo in od tistega trenutka sem lahko uživala v borbi do konca.

Zanimivo, najti užitek v športu, v katerem si tako ali drugače tepen.

Težko je to razložiti nekomu, ki tega ni nikoli poskusil, ampak mi ne razmišljamo na način, da se tepemo, da bi škodovali drug drugemu, temveč gre le za to, kdo je boljši. Enako bi bilo, če bi igrala namizni tenis ali rokomet, na primer. Če vodiš, zmaguješ, v tem uživaš. Prav tako je pri boksu.

Claressa se zadnje čase ukvarja z izzivanjem youtuberja Jaka Paula, zdi se, da je osredotočena na vse kaj drugega kot spopad z vami. Kako gledate na to?

Mislim, da ona včasih kar malce preskakuje dogodke. Namesto da bi se s tovrstnimi zadevami ukvarjala po koncu svoje kariere, energijo izgublja zdaj. Mislim, da nas je kar nekaj, ki nas mora premagati, preden lahko z gotovostjo trdi, da je najboljša vseh časov. Ona pa se s tem obremenjuje že zdaj. Saj je lepo, da imamo borko, ki se trudi dvigniti ženski boks, to vsekakor podpiram, ampak mislim, da se s tem le preveč obremenjuje. A dobro, če se obremenjuje s tem, se toliko manj obremenjuje z menoj, kar je voda na moj mlin.

Kako natančno pa ste jo proučili? Ste se temu veliko posvečali ali ste bolj tekmovalka, ki je osredotočena sama nase in na svoj nastop?

Ogledali smo si kar veliko njenih dvobojev, še veliko več kot jaz pa so se temu posvečali moji trenerji. Oni mi dajejo ideje, češ, poglej, bi to šlo? Tudi sama poskušam razmišljati o tem in zaobjeti te občutke, navsezadnje živimo v obdobju, ko si to lahko privoščimo, in bi bilo res neumno, če tega ne bi izkoristili.

Je prestavitev dvoboja v Cardiff za vas kakšna težava? Ali se s tem sploh ne obremenjujete?

Popolnoma vseeno mi je, s tem se bolj ukvarjajo moja družina in navijači. Jaz bom v hotelu, iz tega bom šla zgolj še v dvorano, to je zame vse. Pomembna je samo borba.

Kdaj potujete?

V tistem tednu bomo šli na Otok v torek, da se v miru privadim, da najdem pravo mentalno stanje, občutek, da sem tam, zakaj sem tam. Tam bo tudi še kakšna novinarska konferenca, uradno tehtanje. Na Otoku bom dovolj zgodaj, da bom vse to opravila kar najbolj umirjeno, pa tudi, da se brez težav prebijemo skozi vse te protikovidne protokole.

Novinarska konferenca bi bila lahko malce "mcgregorska". Pričakujete kakšen besedni napad Shieldsove?

Pričakujem, da bo zagotovo kaj glasna, seveda (smeh, op. p.). Ampak sumim, da bo izgubila veselje, ko bo videla, da pri meni ne bo posebnega učinka. Jaz se ji bom nasmehnila, zame je pomembna samo borba, samo boks, nisem taka, da bi se mlatila že pred dvobojem. S tem se ne bom obremenjevala.

Kaj pa je za vas pomembno takole na prizorišču na tujem?

Predvsem stabilnost, da je okolje umirjeno, da se lahko osredotočam le na borbo in se mi ni treba ukvarjati še s kakšnimi postranskimi rečmi. Da imam, ko pridem na ogrevanje pred tekmo, tam vse urejeno, da lahko misli hitro preklopim na dvoboj.

S tehtnico pa tudi ne bo težav, slišali smo, da ste že ves čas priprav blizu predpisani teži?

Ne, ne bo težav. Že dva meseca držim težo nekje na meji, če bo kaj čez, bom to zelo hitro znižala.

Kakšen pa je pri vas postopek za zbijanje teže?

Pravzaprav zdaj čisto normalno jem vse, pa imam le pol kilograma preveč. Tega se znebim z dobrim treningom, če se dobro prepotim ali pa preprosto izpustim večerjo dan pred tehtanjem. Nobene velike filozofije ni.

Pa se počutite močno?

O ja, pri tej teži se tako močne nisem počutila še nikoli, ob tem sem hitrejša kot kadarkoli in nisem utrujena, kar je zelo pomembno.

