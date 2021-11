Spet zaplet pri dvoboju Kozinove, njen spopad z Američanko prestavljen

Ema Kozin in njen menedžer Rudolf Pavlin bosta morala na dvoboj s Claresso Shields počakati do naslednjega leta.

Ema Kozin in njen menedžer Rudolf Pavlin bosta morala na dvoboj s Claresso Shields počakati do naslednjega leta. Foto: Vid Ponikvar

Williams je obnovil poškodbo rame, ki jo je staknil v aprilskem dvoboju z Demetriusom Andradejem, poročajo otoški mediji. Ker naj za sanacijo poškodbe ne bi potreboval operacije, pač pa le nekaj več časa, so dvoboj z Eubankom prestavili na naslednje leto, na 29. januar. S tem se na ta datum premikajo tudi vsi preostali dvoboji vezani na ta dogodek, vključno s spopadom Kozinove in Shieldsove.

Nespoštljiv odnos

"Sam se to izvedel prek medijev, nihče nas ni uradno obvestil, zato kaj več niti ne morem povedati. Upam, da bo več jasno v naslednjih dneh," je bil ob novici nezadovoljen Emin menedžer Rudolf Pavlin, jezen zaradi nespoštljivega odnosa promotorja boksarskega večera, na katerem se bo borila njegova varovanka. O tako pomembni spremembi bi morali biti obveščeni prvi, ne pa novico prebrati na spletu, meni Korošec.

V taboru Kozinove, ki se je že odlično pripravila na 11. december in je v življenjski formi, se bodo morali zdaj prilagoditi nekajtedenski zamudi, to pa je voda na mlin njeni nasprotnici Claressi Shields, ki bo imela nekaj več časa, da se posveti pripravam v svojem izvornem športu, ki ga je v zadnjih letih nekoliko zanemarila in se posvetila mešanim borilnim veščinam.

Vstopnice že pošle

A, tako Kozinova kot Shieldsova, obe še neporaženi v profesionalnem boksu, sta tukaj kolateralna škoda, njun spopad za naslove svetovne prvakinje v srednji kategoriji po različicah WBC, WBA, IBF in WBF bo namreč zadnja od borb pred glavnim dogodkom večera, britanskim spopadom srednje kategorije med Chrisom Eubankom mlajšim in Liamom Williamsom. Ta dva borca se že nekaj časa obmetavata z žaljivkami in dobro dvigujeta zanimanje za spopad v Veliki Britaniji. Vstopnice za dvoboj so tako že pošle, njuni navijači pa bodo morali počakati do konca januarja naslednjega leta.

Kot tudi navijači Eme Kozin in Clarese Shields, na žalost.

