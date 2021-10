"Mislim, da me bo Claressa podcenjevala. Kmalu bo videla, da me ne bi smela."

Najboljšo slovensko boksarko Emo Kozin 11. decembra v Birminghamu v Angliji čaka dvoboj kariere. Pomerila se bo s slavno Američanko Claresso Shields in se borila za naslov svetovne prvakinje srednje kategorije organizacij WBC, IBF in WBA. Dvaindvajsetletna borka iz Šmartnega ob Savi pa bo tudi branila svoj pas WBF. Kozinova je pripravljena kot še nikoli. "V Anglijo grem zmagat, vem, da sem tega sposobna," pravi.

Decembra se bosta v Birminghamu spopadli še neporaženi borki. Claressa Shields, najboljša boksarka srednje kategorije po lestvicah portala boxrec, ima za seboj 11 profesionalnih dvobojev, na vseh je zmagala, Kozinova pa ima za seboj že 22 profesionalnih spopadov, v katerih je zabeležila 21 zmag, en njen dvoboj pa je bil neodločen.

"Claressa se počuti na vrhu, nedosegljiva vsem drugim in to jo lahko pokoplje"

Shieldsova, tudi dvakratna olimpijska prvakinja iz Ria (2016) in Londona (2012), se je borila z večjimi imeni, premagala je tudi že Nemko Nikki Adler, pa rojakinjo Tori Nelson in tudi nekdanjo kraljico ženskega boksa Christino Hammer, Kazahstanko z nemškim potnim listom. Ema Kozin naj bi bila za 26-letno ameriško zvezdnico z vzdevkom T-Rex samo odskočna deska za spopad z Britanko Savannah Marshall, a ima naša šampionka seveda drugačne načrte.

"Claressa se počuti na vrhu, nedosegljiva vsem drugim in mislim, da jo to lahko pokoplje. Že proti meni jo lahko pokoplje. Mislim, da me bo podcenjevala in bo kmalu videla, da me ne bi smela. Ona razmišlja že naprej, mene pa to ne gane, v dvoboj grem sproščeno, ampak osredotočeno," pet tednov pred dvobojem kariere pravi Ema Kozin in dodaja: "Počutim sem, kot da grem prvič v borbo za pas. V to greš vselej zmagat, osvojit."

"Claressa se počuti na vrhu, nedosegljiva vsem drugim in mislim, da jo to lahko pokoplje. Že proti meni jo lahko pokoplje." Foto: Simon Kavčič

"Sem samozavestna, verjamem v zmago"

S slavno tekmico se za zdaj še ne obremenjuje, osredotočena je predvsem nase in kot je pri Kozinovi že v navadi, je od zadnjega obiska ringa - od tega je preteklo že kar nekaj časa, medtem sta ji zaradi pandemije koronavirusa odpadla tudi dvoboja z afriškima borkama Noni Tenge in Lolito Muzeyo -, spet naredila velik napredek v fizični pripravi.

"Čeprav je bilo to obdobje koronakrize za številne športnike naporno, je meni dalo nekaj več. Zelo sem napredovala, tudi sama ta napredek čutim," pravi 22-letna študentka matematike, ki je tudi na tem področju izjemno uspešna in ji do konca študija manjka le še nekaj izpitov in pa diploma. "Sem samozavestna, verjamem v zmago. S Claresso se niti ne obremnjujem preveč, zavedam se njene kakovosti, ob tem pa tudi svoje. Tja grem zmagat, vem, da sem tega sposobna."

"Zavedamo se njene kakovosti, nisem pa prepričan, da se ona zaveda Emine"

V taboru Eme Kozin so veseli velikanskega izziva, presrečni, da jim je uspel dogovor z eno največjih zvezd boksa. "Uspelo nam je prebroditi korono do točke, ko smo enostavno zlobirali dvoboj s Claresso Shields. Ta velja za eno največjih boksark vseh časov, s čimer se nikoli nismo in se tudi danes ne obremenjujemo. Že od februarja smo nekako čutili, da se bo ta borba zgodila, nismo pa pričakovali, da že letos. Ampak nam je uspelo," pravi Emin trener in menedžer Rudolf Pavlin.

"V borbo nikakor ne bomo vstopili tako, da bo Ema samo odboksala deset rund, gremo po zmago, nič drugega nas ne zanima. Tako kot vselej, pa tudi, če je na drugi strani vesoljec z imenom Claressa Shields. Zavedamo se njene kakovosti, zavedamo se njenih boksarskih sposobnosti, nisem pa prepričan, da se ona zaveda Eminih. Morda to deluje nekoliko pretirano samozavestno, ampak zagotavljam, da je povsem upravičeno. Bo pa seveda pravo razmerje moči pokazala šele tekma," še pravi Pavlin.

Emina ekipa: Špela Hočevar-Kramberger, Rudolf Pavlin, Redžo Ljutić in Sašo Popovič. Foto: Simon Kavčič

"Ema na sparingih udarja močneje, je bolj eksplozivna in vzdržljivejša"

"Odkar smo dobili ime, smo se postavili pred precej hudega nasprotnika, kar pa nikakor ne pomeni, da nimamo možnosti za zmago. Smo pa veliko stvari spremenili pri Emi in gremo po zmago. Ciljali smo na to, da Ema iz sebe iztisne maksimum, prepričan sem, da bo decembra pripravljena na zmago. Ema se je v zadnjem času zelo spremenila, decembra boste v ringu videli drugačno borko, kot je bila v preteklosti," je Pavlina dopolnil Redžo Ljutić, trener, ki moč Eminih udarcev čuti tudi na sparingih v ringu.

Kot vselej Kozinova tudi tokrat na sparingih boksa predvsem z moškimi, ki poskušajo simulirati slog Claresse Shields. "Vem, da sem trpežna, da prenesem močne udarce tudi od fantov, zato mislim, da bi morala tudi od Claresse vse prenesti. Občasno pa spariram tudi z Vido Rudolf, ki je varovanka Dejana Zavca. Drugače je sparirati s punco, ker imaš občutek, kot da si na tekmi, zato sem ji zelo hvaležna, da pride kdaj k nam," je o tem povedala Kozinova.

Fizično je pripravljena odlično, zagotavlja njen kondicijski trener Sašo Popovič: "Niti ne vem, kaj povedati. Njen napredek se vidi že v borbah. Kondicijski trenerji radi iščemo neke številke, ampak najboljši pokazatelj opravljenega dela je ring. Ema na sparingih udarja močneje, je bolj eksplozivna in vzdržljivejša. Za to borbo glede fizične pripravljenosti ni nobenih dvomov, morala se bo le še psihološko pripraviti in smo tam. Najboljše pri vsem skupaj, kar se mojega dela tiče, pa je to, da Ema še ni izpolnila vsega svojega potenciala, da lahko še napreduje. Če se bo ta borba odvila tako, kot načrtujemo, je za Emo meja samo še nebo."

O Claressi Shields Z Američanko se ne obremenjuje, nanjo se bo seveda temeljito pripravila s taktičnega vidika, pravi Kozinova: "Seveda se taktično pripravljam posebej nanjo, kot vselej za vsako nasprotnico, se je pa nivo priprav na splošno močno dvignil. Imam tudi veliko več poudarka na regeneraciji, hodim v hiperbarično komoro, na limfno drenažo, kriogenske tretmaje. Vse to mi zelo pomaga in počutim se odlično. Sem močna, hitrejša, bolj eksplozivna kot kadarkoli." "Claressa je navajena voditi tekmo, vsiljevati svoj ritem. Je močna, eksplozivna, ampak se zna tudi ustaviti." Foto: Guliverimage "Pogledali smo si posnetke, vemo, kakšne so njene kvalitete, v čem je dobra in v čem ne, kje lahko morda izkoristim svoje prednosti," pravi naša boksarska šampionka. In kaj je še opazila pri ogledu videoposnetkov? "Claressa je navajena voditi tekmo, vsiljevati svoj ritem. Je močna, eksplozivna, ampak se zna tudi ustaviti. Zdi se mi, da njena moč z rundami pojenja, medtem ko moja ne." Tekmico vsekakor izjemno spoštuje, tudi njenih poskusov v svetu mešanih borilnih veščin ne vidi kot iskanje zaslužka, marveč kljubovanje dvomljivcem. "Mislim, da v MMA-ju ne išče milijonov, mislim, da se želi dokazati vsakomur in odgovoriti na vsak izziv. Rekli so ji, da v MMA-ju nima nobenih možnosti, pa je šla tja in jim dokazala, da se motijo. Ves čas hoče potrjevati, da je G.O.A.T. (Greatest of All Time)." Dvoboj bo v Angliji, kar je za Kozinovo srečna okoliščina, pravi. "Anglija mi ustreza veliko bolj kot Amerika. Tudi ona tako namreč prihaja na tuj teren, potovati bo morala na vzhod, kar ji lahko pokvari bioritem, jaz pa s tem ne bom imela težav, hitro bomo tam, ring pa je tako ali tako povsod isti." In kaj o Shieldsovi misli trener Pavlin? "Claressa je bila vedno dobro fizično pripravljena, ima močan udarec, dober občutek za prehod iz obrambe v napad. Nima pa prav širokega spektra, kar se tehnike tiče, ampak tisto, kar ima, ima fenomenalno. Prav na to smo pozorni že nekaj časa. Je pa morala predrugačiti slog, šla je v MMA in ne vem, kako je to vplivalo na njen boks. Vem pa to, da bo Ema poskusila že v začetku, prvih pet, šest rund, vspostaviti presing in jo s tem kondicijsko utruditi in nato iskati priložnost v zadnjih štirih rundah." Pa Emine prednosti? "Ema ma tehnično širši spekter, vendar tu ne govorimo o moči udarca, tukaj moramo priznati, da ima Claressa močnejši udarec, ampak se s tem tudi bolj troši. Emina prednost je kondicija, prepričan pa sem tudi, da bo šla Claressa v to borbo lahkomiselno, Ema tega zagotovo ne bo naredila. Ema nima kaj izgubiti, lahko samo oplemeniti dozdajšnje dosežke proti nekomu, ki je že trdno postavljen na ta zemljevid svetovnega boksa."

26-letna Američanka med boksarskimi profesionalkami še ne pozna poraza, ima pa 11 dvobojev manj kot njena štiri leta mlajša slovenska naprostnica. Foto: Guliverimage

V Anglijo nekaj dni pred dvobojem

V zadnjih petih tednih bo Ema poskušala še za kakšnih deset odstotkov dvigniti fizično pripravljenost, večina dela pa jo čaka pri taktični in psihološki pripravi. "Paziti moramo, da se Ema ne poškoduje, da ohrani miselnost, ostane osredotočena na cilj, ki si ga je zastavila. Tja zagotovo ne gre na izlet, gre zmagati. Nekaj je boksati na nižji ravni v Evropi, nekaj drugega pa v Birminghamu proti Claressi Shields pred deset, 15 tisoč gledalci. Ampak vemo, da ko je Ema enkrat v ringu, sliši samo še mene oziroma svoj trenerski kot, zato se pravzaprav sploh ne bojimo, da psihično izzivu ne bi bila kos," še pravi Pavlin.

Na Otok se bo Ema Kozin z ekipo podala nekaj dni pred dvobojem, da se privadi, čakajo pa jo tudi formalnosti in medijske obveznosti. Jasno je tudi, da dandanes ne gre brez striktnega upoštevanja protikoronskih protokolov, za dvoboj na taki ravni bo stroga tudi protidopinška kontrola, tu so še birokratski opravki, ampak z ekipo, ki deluje kot dobro naoljen stroj, so pripravljeni na vse, še pravi Pavlin.

