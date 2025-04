Na Wembleyju se obeta boksarski spektakel: Usik proti Duboisu

Ukrajinec Oleksandr Usik in Britanec Daniel Dubois se bosta za poenotenje naslovov svetovnega prvaka v boksu pomerila 19. julija na kultnem stadionu Wembley, poroča britanski BBC. Dubois je svetovni prvak po verziji IBF, Usik pa drži pasove ostalih združenj WBO, WBA in WBC.

Ukrajinec Oleksandr Usik je pred slabim letom dni v Rijadu ugnal Britanca Tysona Furyja in takrat že držal vse štiri pasove, kasneje pa se je odrekel obrambi naslova po verziji IBF, s čimer je do njega prišel 27-letni Dubois.

Slednji je v britanskem obračunu septembra lani premagal Anthonyja Joshuo in obdržal pas IBF, zdaj pa se bo z 38-letnim Ukrajincem pomeril še drugič v karieri.

Prvi obračun je po devetih rundah v Vroclavu na Poljskem avgusta 2023 dobil Usik, čeprav kontroverzne pete runde tistega obračuna Daniel Dubois ni pozabil.

Daniel Dubois je svetovni prvak po verziji IBF. Foto: Reuters

Takrat je namreč Dubois na tla položil Usika, a so se sodniki odločili, da je šlo za nelegalen nizek udarec. Po nekaj minutah, ki jih je po pravilih dobil, da si opomore, je Ukrajinec v osmi in deveti rundi Britanca prisilil, da je pokleknil. Posledično je dvoboj dobil Usik.

"Moral bi zmagati v prvi borbi, a so mi sodniki to odvzeli. Tokrat pred svojimi navijači, v svojem mestu in na osrednjem stadionu napak ne bom delal. Sem boljši in nevarnejši boksar kot prej," je ob najavi novega obračuna proti Usiku, kot ga citira BBC, dejal Dubois.

Ukrajinec je nazadnje v ring stopil 21. decembra lani, ko je prav tako v Rijadu še drugič zapovrstjo premagal Furyja po sodniški odločitvi in vseh 12 rundah. Obdržal je pasove po verzijah WBO, WBA in WBC.

"Hvala, Daniel, da si čuval moj pas IBF. Zdaj ga želim nazaj," je na kratko sporočil Usik.