Usik po zmagi nad Furyjem obdržal vse pasove svetovnega prvaka

Misija britanskega boksarja Tysona Furyja, da bi se maščeval za svoj edini poraz v poklicni karieri, se je končala z velikim razočaranjem, saj je v Rijadu izgubil po soglasni odločitvi proti prvaku težke kategorije Oleksandru Usiku. Ukrajinec je obdržal svoje pasove WBC, WBA in WBO, ko je slavil s 116:112 in v točkovanju vseh treh sodnikov.

Foto: Guliverimage Oleksandr Usik je v maju po sodniški odločitvi ugnal Tysona Furyja in pasovom WBA, WBO in IBF dodal še pas svetovnega prvaka po verziji WBC. S tem je po četrt stoletja postal prvi svetovni prvak v vseh pomembnejših združenjih svetovnega boksa. To je nazadnje leta 2000 uspelo Lennoxu Lewisu, pred tem pa tudi legendarnim Muhamadu Aliju, Joeju Louisu in Mikeu Tysonu.

Povratni dvoboj v Združenih arabskih emiratih je Usik nadzoroval večino časa in bil v 12 rundah bolj dejaven, pogosteje je šel v dvoboje in z močnejšimi udarci. Sedemintridesetletni Usik je tako po 23 dvobojih, 14 jih je dobil s knockouti, ostal neporažen in poleg poklicnih obračunov v tem nizu osvojil tudi olimpijsko zlato, maja pa je Britancu prizadejal prvi poraz po 35 zmagah.

"Fury je izjemen boksar, za nama je sijajen dvoboj. Toda sam sem izjemno vesel, za menoj je serija izjemnih dvobojev in lepa kariera," je povedal Usik. Fury je po tekmi vztrajal, da je Usik prejel zgodnje božično darilo in je oporekal Ukrajinčevi soglasni zmagi po točkah. "Začutil sem malo božičnega duha in mislim, da je dobil majhno darilo od sodnikov. Zgodnje božično darilo," je dejal Fury, ki je prvo borbo maja proti Ukrajincu izgubil po deljeni sodniški odločitvi.

"Prepričan sem bil, da sem zmagal v tistem dvoboju. Mislim, da sem zmagal v obeh dvobojih, a bom domov odšel z dvema porazoma. Vedno bom verjel do dneva, ko bom umrl, da sem zmagal v tem dvoboju," je dodal Britanec.