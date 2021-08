Obljuba slovenski šampionki: Do konca leta v ring z ameriško zvezdnico!

Slovenska boksarska šampionka, svetovna prvakinja srednje kategorije po različicah WBO, WIBA in lastnica prehodnega šampionskega pasu organizacije WBC, se je resno nazadnje borila 17. oktobra lani, ko je v Donauwörthu v Nemčiji premagala Urugvajko Chris Namus.

Odtlej je na bolj kot ne ekshibicijskem dvoboju premagala še Srbkinjo Radano Knežević, sicer pa se je vneto pripravljala na dva spopada, ki pa sta bila odpovedana zaradi pandemije covid 19. V ring bi morala stopiti z Južnoafričanko Noni Tenge, pa nato še z Zambijko Lolito Muzeyjo, a od tega ni bilo nič.

"Stoodstotno se bomo posvetili pripravi"

Kozinova je zaradi teh odpovedi tudi že pričela nekoliko izgubljati motivacijo, je priznal Pavlin, a je vendarle ostala v odlični formi. Zdaj bo z napovedjo največjega dvoboja v njeni karieri spet dobila zagon. "Eno je jasno, do Shieldsove ne bo imela nobenega drugega dvoboja. Stoodstotno se bomo posvetili pripravi," pravi Pavlin.

Foto: Vid Ponikvar

Slavna Američanka je pri 26 letih bržčas prvo ime ženskega boksa, po odlični amaterski karieri, v kateri je osvojila zlati odličji na olimpijskih igrah v Londonu 2012 in Riu de Janeiru 2016, je med profesionalkami osvojila tudi naslove svetovne prvakinja v lahki srednji, srednji in super srednji kategoriji in je trenutni lastnica šampionskih pasov organizacij WBC, WBO, IBF in WBA.

"Če je ne premagamo tokrat, je ne bomo nikoli"

V zadnjih letih se je preizkusila tudi v mešanih borilnih veščinah in v ligi PFL zabeležila zmago nad rojakinjo Brittney Elkin. A boksa še ni opustila in zdaj bo morala braniti naslove. "Dovolj je bilo skrivanja, zdaj se bo morala pokazati," pravi Pavlin, prepričan, da ji bo njegova varovanka več kot kos: "Claressa je v zadnjem obdobju padla, Ema pa močno napredovala. Če je ne premagamo tokrat, je ne bomo nikoli."

Dvoboj bo skoraj zagotovo v ZDA, več podrobnosti, tudi o datumu napovedanega spopada, ki še ni uradno potrjen, pa bo znanih v naslednjih tednih in mesecih. Upajmo le, da tudi teh načrtov ne podrejo morebitni zapleti zaradi pandemije novega koronavirusa.

