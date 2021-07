Ema Kozin ostala brez dvoboja v Španiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska boksarska princesa Ema Kozin bi se morala zadnji julijski dan v španski Santa Poli pomeriti z Zambijko Lolito Muzeyo, a je njun dvoboj zaradi zaostrovanja razmer, vezanih na covid-19, odpovedan, so sporočili iz tabora Kozinove.

Dodali so, da njen menedžer Rudolf Pavlin intenzivno išče novo nadomestno lokacijo in termin.

Junija odpovedali dvoboj z Južnoafričanko

To je že drugi odpovedan dvoboj slovenske boksarske šampionke. Že junija so odpovedali dvoboj na Malti z Južnoafričanko Noni Tenge, takrat zaradi ukrepov malteških oblasti, ki do umiritve pandemije Južnoafričanom ne omogočajo potovanj v državo.