Slovenska šampionka še nikoli nevarnejša, Zambijki se ne piše nič dobrega

Dvoboj med Emo Kozin in Lolito Muzeyja bo na prostem, in sicer ob morju v Santa Paoli, ki leži kakšnih 100 kilometrov južno od Valencie, v bližini Alicanteja. 22-letna svetovna prvakinja iz Šmartnega ob Savi te dni pili podrobnosti in opravljal sparinge na ljubljanskih Fužinah, na vročino in soparo pa se pripravlja v neklimatizirani telovadnici.

Hitrejša, močnejša, eksplozivnejša ...

"Vročina mi sicer ne predstavlja nobenih težav. Vsak, ki se ukvarja z borilnimi veščinami, pa je navajen tudi savn," nam je povedala slovenska borka, ki še vedno zelo hitro napreduje tako v boksarski veščini kot tudi v fizični pripravljenosti. Prav pri tej je v zadnjem obdobju naredila velik preskok, in sicer po zaslugi novega kondicijskega trenerja Saša Popoviča.

"Tako še nisem bila pripravljena. Treningi so bili težki, pa tudi zelo zanimivi. Ko sam vidiš napredek in veš, da si na pravi poti, pa je več tudi volje za trdo delo. V zadnjem obdobju smo veliko delali na fiziki, zato sem hitrejša in močnejša kot prej, močno imam izboljšano tudi eksplozivnost," je zadovoljna slovenska šampionka, ki je v profesionalni karieri nanizala 21 zmag in imela le en neodločen izid.

Trenerja pri sparingih večkrat "streslo"

Tudi trener Redžo Ljutić, ki kot Emin sparing partner v ringu simulira njene nasprotnice, je zaznal razliko. Emini udarci postajajo nadvse neprijetni, pravi. Nekajkrat ga je pošteno "streslo", pravi. Sicer pa je ob menjavi tekmice, prvotno bi se morala Ema Kozin konec julija pomeriti z južnoafriško veteranko Noni Tenge, Ljutić hitro preklopil in zdaj na sparingih boksa kot Lolita Muzeyja.

"Noni Tenge smo res natančno naštudirali, prilagodili smo se na vse njene značilnosti, in res je škoda, da je bilo to naše delo izničeno. A ta menjava nam ne predstavlja prevelike težave. Z Emo se v ringu večinoma posvečava njeni osnovi, privajanje na te specifike njenih nasprotnic pa je 'dodatek', ki ga lahko v proces vključimo kadarkoli," pravi Ljutić, ki je v klubu Gepard pripravlja Emo Kozin.

Kondicijski trener navdušen: Ema je pravi kardiostroj

Glavni trener Pavlin je sestavil odlično podporno ekipo. Njen najnovejši član je Sašo Popovič, ki skrbi za kondicijsko pripravo naše najboljše boksarke. Njegov prispevek je že viden, saj Ema še ni bila v tako dobro kondiciji. Tudi Popoviča je hiter napredek presenetil. "Program dela smo postavili 12 tednov pred borbo, in Ema tako z utežmi še ni delala. Izkazalo pa se je, da se zelo hitro uči. Malo sva pohitela, ampak je tudi hitro napredovala. Ema je pravi kardiostroj. Še posebej pa sem vesel tega, da ima še veliko rezerve. Všeč mi je, da tudi Rudi in Redžo v tem pogledu vidita naše dolgoročno sodelovanje. Njen pravi atletski jaz se še skriva. Že zdaj je dobra. Kaj bo šele čez pol leta, leto, dve? To je darilo, ki ga bomo še odprli," pravi strokovnjak.

Emini treningi postajajo kompleksnejši, tudi kondicijsko. Poskušajo povečevati njeno moč, ob tem pa morajo paziti, da ne pridobiva telesne mase. Ema Kozin mora ostati v bližini težnostne meje za srednjo kategorijo, ki je 72,54 kilograma.

Ema in njena ekipa (z leve): Sašo Popovič, Redžo Ljutić, Ema Kozin, Špela Hočevar-Kramberger in Rudolf Pavlin. Foto: Vid Ponikvar

Morda prvič nokavt, nato slovita Američanka

Rudolf Pavlin se že ves čas Emine profesionalne kariere navdušuje nad tem, kako njegova varovanka iz dneva v dan napreduje, in nič drugače ni zdaj. "S to formo bi se zlahka pomerila s katerokoli tekmico. Dvoboj z Lolito Muzeyja bi se lahko končal tudi z nokavtom. Ta se v nobenem borilnem športu ne izvaja, a ne bi bil presenečen, če bi do njega prišlo," pravi Korošec. Bo pa dvoboj s 30-letno še neporaženo Zambijko (16 dvobojev, 16 zmag) le stopnička proti višjim ciljem.

Zmagovalka tega dvoboja se bo namreč pomerila s slovito Američanko Claresso Shields. "Imamo garantno pismo. Ema je že zdaj prva izzivalka, in v primeru zmage, je dvoboj zagotovljen. Sam računam na to, da bi bil lahko na sporedu decembra ali pa v začetku prihodnjega leta. Kot rezervna možnost pa se za Emo Kozin odpira tudi dvoboj z Britanko Savannah Marshall," pravi Pavlin.

Kozinova uporablja nove rokavice Phenom, za dvoboj z Muzeyjo so ji pripravili posebne v barvah slovenske zastave. Foto: Vid Ponikvar

Eme mešane borilne veščine (še) ne zanimajo

Ameriška zvezdnica, zadnjih nekaj let prvo ime ženskega boksa, se je sicer pred kratkim preizkusila tudi v mešanih borilnih veščinah. Nastopila je na turnirju PFL (Professional Fighters League) in zmagala. "Sem spremljala, kaj se dogaja, in moram reči, da me je prijetno presenetila. Očitno je dobro trenirala tudi MMA, kar pa najbrž pomeni, da je nekoliko zanemarila boks. To je dobro zame," se je pošalila Ema Kozin, ki pa si seveda želi spopada s "kraljico", saj jo nekdo pač mora "vreči s prestola". Eme pa mešane borilne veščine za zdaj ne zanimajo. "Ljubim boks, in tu imam še odprto marsikatero možnost," pravi.

