Sodniki razjezili Venkovega tekmeca, le dober trening za Kozinovo

V zadnji borbi večera sta se pomerila Zavčev varovanec Aljaž Venko in Italijan Luca Chiancone in po štirih rundah energetičnega dvoboja so se sodniki odločili za remi, čeprav je bil Chiancone v tretji rundi očitno boljši boksar v ringu in je Venka spravljal v vse mogoče težave.

Sodniška odločitev je kljub nejevolji italijanskega tabora obveljala, Venko tako tudi po svojem četrtem profesionalnem dvoboju ostaja neporažen.

Ema Kozin je v zastrašujoči formi. Foto: Valores Probox Team ŠC Gepard

Kozinova kot tank

Najboljša slovenska boksarka Ema Kozin je ekspresno opravila s srbsko nasprotnico Radano Knežević, ki ji je treba priznati pogum, da je sploh stopila v ring s svetovno prvakinjo. Ema Kozin se trenutno pripravlja na julijski obračun z Južnoafričanko Noni Tenge na Malti in je že zdaj v zastrašujoči formi, Kneževićevo je že po nekaj sekundah druge runde z močnimi udarci v telo spravila na tla, ko se je ta pobrala in nadaljevala, jo je ekspresno ustavila še drugič in nato tretjič. Takrat je Kneževićeva kleče počakala, da je sodnik v ringu preštel do deset in za zmagovalko razglasil Kozinovo.

Lovro Kramberger (desno) je med profesionalnimi boksarji debitiral z zmago. Foto: Valores Probox Team ŠC Gepard

Ljubljančani zadovoljni

Iz ljubljanskega kluba Valores Probox Teama ŠC Gepard sta na Ptuju med profesionalnimi boksarji debitirala Lovro Kramberger in Nijaz Ljubijankić. Oba z odliko. Kramberger, mladi Ižanski karateist, je s tehničnim nokavtom v tretji rundi ustavil srbskega veterana Darka Kneževića. V kategoriji crusier je Kramberger že v drugi rundi nasprotnika z udarci v telo dvakrat spravil na tla, a je Srb vseeno na nogah dočakal odrešilni gong, pa se nato že takoj v začetku tretje runde predal.

Ljubijankić je Srba Bojana Veljkovića premagal po soglasni sodniški določitvi.

Tudi Nijaz Ljubijankić (desno) se je veselil krstne zmage. Foto: Valores Probox Team ŠC Gepard

Lazar pometel s Čehom

Dobro se je odrezal še en Zavčev varovanec Denis Lazar. Že v prvi rundi je agresivno popadel Čeha Martina Kabrhela, ki niti približno ni bil dostojen nasprotnik slovenskemu asu. V drugi rundi se ni več želel vrniti v borbo in nje dvoboj predal. Mariborčan Lazar je tako prišel še do svoje druge zmage med profesionalci.

Za zanimivi borbi sta poskrbela Nemca. Tom Dzemski, sin nekdanjega dolgoletnega Zavčevega trenerja Dirka, je prišel do zmage predčasno, Madžara Szaba je premagal v začetku druge runde, ko se je ta predal. V borbi večera pa je Dominic Boesel premagal Čeha Ondreja Budero.