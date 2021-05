Slovenska borka v imenitni družbi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kaj druži Emo Kozin, Anthonyja Joshuo in Canela Alvareza? Foto: Vid Ponikvar

Svetovna prvakinja bo konec julija na Malti proti 39-letni južnoafriški veteranki branila šampionska pasova organizacij WBF in WBC, njen zadnji dvoboj na Ptuju pa si je ogledal tudi nadzornik WBF, Nemec Christian Rosen.

"Ema je za WBF nadvse pomembna borka"

"To je moj tretji obisk vaše krasne dežele, že prvič pa sem tukaj sodil prav Emi Kozin. Na njenem prvem profesionalnem dvoboju v Mariboru sem bil sodnik ob ringu," nam je povedal funkcionar. Kot sodnik ob ringu je torej Kozinovo spremljal že leta 2016, ko je takrat še kot najstnica z zmago nad Hrvatico Ino Milohanić debitirala med profesionalnimi boksarkami.

Rosen je bil nadzornik WBF tudi na Eminem dvoboju s Švedinjo Mario Lindberg leta 2019 v Stožicah, danes pa poudarja, da je slovenska borka eno od velikih imen organizacije, ki jo zastopa. "Ema je za WBF nadvse pomembna borka, je ne nazadnje po ratingih druga najboljša boksarka srednje kategorije na svetu," še pravi nemški boksarski funkcionar.

Potrditev in priznanje

Kozinova med profesionalkami poraza še ne pozna, konec julija bo lovila svojo 22. zmago, potrditev pa je dobila pred dnevi, ko je sklenila pogodbo z dobaviteljem športne opreme, zdaj bo nosila rokavice Phenom, s tem pa je pristala v res imenitni družbi. V rokavicah Phenom namreč boksata tudi svetovna zvezdnika tega športa, Britanec Anthony Joshua, svetovni prvak težke kategorije, ter Mehičan Saul "Canelo" Alvarez, prvak super srednje kategorije, sicer pa na lestvici "kilogram po kilogram" trenutno najboljši boksar na planetu.

"To je lepa potrditev in veliko priznanje za Emo, tudi v WBF smo zelo ponosni zaradi te pogodbe," je še povedal Rosen.

Iz dneva v dan boljša

Julijski dvoboj na Malti bo za slovensko šampionko nadvse pomemben, z zmago se ji bodo odprla številna vrata, pa pravi njen trener Pavlin, nadušen nad Eminim napredkom. V ekipo so vključili novega kondicijskega trenerja Saša Popoviča, v trening pa sodobne metode, in napredek je viden iz dneva v dan. Pavlin ocenjuje, da je že zdaj od 25 do 30 odstotkov bolje pripravljena, kot je bila na lanskem dvoboju z Urugvajko Chris Namus.

