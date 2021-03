Slovenska šampionka ve, s kom, ne pa tudi, kdaj in kje

"Veselim se borbe z njo, mislim da je izkušena, jaz pa imam nekaj stvari zelo dobro dodelanih. Sem pa tudi samozavestna in mislim, da jo lahko s pravo taktiko in predvsem z glavo lahko premagam," nam je povedala Kozinova, ki je do zdaj med boksarskimi profesionalkami zbrala 20 zmag in en neodločen izid. Poraza 22-letna študentka matematike še ne pozna.

Njena naslednja tekmica bo 39-letna južnoafriška šampionka Noni Tenge, ki je nazadnje boksala leta 2019, ko je dvakrat premagala zagrizeno domačo nasprotnico Mapule Ngubane. Veteranka, sicer še vedno šampionka supervelterske kategorije v organizaciji WBF, bo tako ob povratku med aktivne borke prestopila kategorijo višje.

Izkušena in hitra, a z ne prav močnim udarcem

Prekaljena afriška borka, ki je v karieri ob 20 zmagah doživela le en poraz, bo že zaradi izkušenj zagotovo hud izziv za Kozinovo. "Izziv bo predvsem tista njena sprednja roka, ima namreč zelo hitre direkte in krošeje in tam bom morala biti pazljiva," pravi Ema. Njena nasprotnica je tudi manjša in bržčas nekoliko hitrejša, a to ne bi smelo predstavljati prevelikih težav, še dodaja: "Se mi pa njeni udarci ne zdijo zelo močni in mislim, da imam jaz tu prednost. Paziti bom pa morala tudi na pravo razdaljo, ker naredi za svojo višino res dolg direkt in se po tem zelo umakne, kar bom morala upoštevati."

I am hungry for a boxing match. I've been training hard these past months and I am sure I will be ready as ever, when I step in the ring again 🔥🥊 Objavil/a Ema Kozin dne Sobota, 27. marec 2021

Dvoboj enkrat do konca junija, najbrž v Nemčiji

Kozinova, ki precej intenzivno trenira že od svoje zadnje zmage nad Urugvajko Chris Namus oktobra lani, se že nekaj časa pripravlja izključno na Tengejevo, s trenerjema Rudolfom Pavlinom in Redžom Ljutićem pa počasi še stopnjujejo treninge. To, da trenutno še ni znan točen datum spopada, jih ne moti, pravi Pavlin: "Dolgo smo si želeli ta dvoboj in ga naposled tudi dobili. Pogodba je podpisana, ne vemo pa še, kje in kdaj bo borba. Stvari so zaradi te pandemije precej negotove. Je pa pogodba napisana tako, da se mora dvoboj zgoditi do konca junija. Najbrž bo v Nemčiji. No, lahko pride sicer še do kakšne spremembe, gotovo pa je, da bo Ema branila pas WBF. Trudimo se, da bi tudi WBA in WBC, pa za zdaj še ni nobenega odziva."

