Krasno priznanje za našo najboljšo boksarko in njenega trenerja

Čeprav je bilo leto 2020 zaradi pandemije novega koronavirusa težavno, je bilo za Emo Kozin in njen tabor tudi nadvse uspešno. Vrhunec se je zgodil 17. oktobra v Dunauwörthu na Bavarskem, kjer je 22-letna slovenska šampionka zanesljivo premagala urugvajsko izzivalko Chris Namus in osvojila še začasni (interim) šampionski pas organizacije WBC (World Boxing Council), najprestižnejšega do zdaj.

"Kdor dela, dela tudi napake, ampak lani smo resnično vlekli same prave poteze. Od tistega prvega dvoboja za rejting do tistih dveh odpovedi, ki sta se, kot kaže, že morali zgoditi, pa naposled do velike Emine zmage … Karte so se nam po vseh teh letih le začele zlagati," je leto na hitro povzel Pavlin.

"Vsak, ki je prispeval še tako majhen delček v ta mozaik, je kriv za to nagrado"

WBF ga je izbral za trenerja leta, tovrstna priznanja so za majhno in finančno podhranjeno ekipo iz boksarsko nerazvite države velika stvar, pravi Pavlin, a dodaja: "Taka nagrada pravzaprav nikoli ni namenjena posamezniku. Čeprav sem prejemnik jaz, gre zahvala zanjo večjemu številu ljudi. Predvsem zagotovo mojemu pomočniku Redžu Ljutiću, ki se neutrudno ukvarja z Emo, tukaj so še sponzorji … Vsak, ki je prispeval še tako majhen delček v ta mozaik, je kriv za to nagrado. Če verjameš v neki cilj, se v neki točki poplača, dobiš potrditev, karte se začno zlagati. Če delaš trdo in si skromen, kot smo mi, potem je mogoče vse. Tudi za tako majhno ekipo, kot je naša v tem ogromnem svetu boksa."

Kakšni so načrti za leto 2021?

Kozinova je po 21 profesionalnih borbah še neporažena, na raznoraznih lestvicah srednje kategorije pa je povsem pri vrhu, z le 22 leti pa vendarle velja za talent, ki se šele prebija na največjo sceno. Načrti za prihodnost tako morajo biti nadvse ambiciozni. Kakšni so torej? "Prvi načrt je prilagoditev koronarazmeram, ki ne krojijo dogodkov le v Evropi, temveč po svetu," odgovarja Pavlin in nadaljuje: "Če pa govorimo o željah, pa je moja in Emina najprej ta, ki je sicer tudi obvezna, in to je ubranitev naslovov WBC in WBF. Druga pa je, da Ema nadaljuje v ZDA."

Kozinovi se ponujajo nekatere priložnosti v meki boksa, v Združenih državah Amerike, tudi možnost dvoboja v Panami se je pojavila, razlaga Pavlin, velika želja njegove varovanke pa je, da bi izzvala veliko ameriško prvakinjo Claresso Shields, svetovno prvakinjo supervelterske kategorije po najbolj prestižnih različicah WBA, IBF in WBO.

"Ni pomembno, da ostane neporažena, pomembno je, da izkusi največjo sceno"

"Mogoče se bosta celo bojevali, preden gre Claressa v MMA. Nekako je nakazala, da si želi zapustiti boks, zato je ta možnost sicer manj verjetna, ampak se vseeno dogovarjamo. Kažemo, da imamo tako željo kot pogum. Ena možnost je, da bi se borila tudi v Panami. Toda če se bodo te stvari predolgo vlekle, če do aprila, maja ne bo jasno, bomo poskušali alternativo poiskati v Evropi. A ta bo začasna, zdaj nas zanima samo še Amerika."

Shieldsova je trenutno prva zvezdnica ženskega boksa, spopad z njo bi bil dosežek že sam po sebi, a Kozinova seveda ni brez ambicij. "Morda je malce prezgodaj, priznam. Kakšno leto prezgodaj, toda Claressa očitno zapušča boks in želim si, da Ema boksa z najboljšo. Ne glede na rezultat. Ni pomembno, da ostane neporažena, pomembno je, da izkusi največjo sceno, da se pomeri z najboljšo na svetu. Zame sta Claressa in Katie Taylor najboljši vseh časov in zakaj ne bi Ema boksala tudi z njima? To je vendarle darilo, to se ne zgodi vsak dan," razmišlja Pavlin.

Eme ne bi vrgel aligatorjem, a Shieldsova ni aligator Želji za spopad z najboljšo borko lahko le zaploskamo, v zadnjih desetletjih, ko je boks postal predvsem posel, je tak odnos domala izginil in se umaknil preračunljivosti. "Ema ima pri 22 letih 21 zmag in 11 šampionskih pasov ter nima nobenega poraza. Povejte mi, kako naj jo še dodatno motiviram drugače kot s tem, da se dogovorimo za dvoboj z najboljšo na svetu? To je edina motivacija. Ne rečem, da jo mora premagati, a tudi zmaga je čisto realna možnost. Tudi če ima zgolj pet odstotkov možnosti, je to lahko dovolj. Ne nazadnje se kdaj tudi kakšen smučar s 56. mesta prebije do zmage," še razlaga trener leta po izboru WBF, ki pa izvira iz juda. "Jaz sem še iz stare šole, pa v resnici sploh ne boksarske, temveč judoistične. Všeč mi je pristop Marjana Fabjana, to pravo judoistično razmišljanje. Jaz nisem rasel v boksarskih vodah, toda moramo se zavedati, da je v profesionalnem boksu veliko odvisno od rejtinga, od pravih dvobojev. Prideš pa tudi do točke, ko je treba reči bobu bob. Zakaj pa ne? Boljše, da zdaj pri 22 letih boksa s Claresso Shields v najboljši izvedbi kot pri tridesetih, ko bo ta že v zatonu. Koliko odstotkov možnosti ima, me ne zanima. Prepričan sem, da bi ji Ema zagrenila življenje. Sploh pa s tem napredkom, ki ga dosega na treningih. Pa še to je, na eni strani je olimpijska prvakinja, ki nima več motivacije v boksu, na drugi pa mlada, a vseeno že precej izkušena Ema z veliko motivacije. Že to je izravnava. Tako gledam. In Claressa tudi nikoli ni bila navajena boksati z levičarko, borba bi bila kakovostna, ne glede na izid. A seveda ne bi šli prek luže, da bi Emo vrgli aligatorjem. Claressa pač ni aligator, imela je tako vzpone kot padce, bila je tudi že nokavtirana, pa se je pobrala in zmagala. Vsak dobri ima lahko tudi slab dan."

Trpljenje na treningih se je že začelo

Kozinova je že začela trenirati, Pavlin pa priznava, da ji je pripravil težak program: "Ema ima zdaj priprave in res trpi na treningih. Nekaj kilogramov je treba izgubiti, zdajle je začela, imela je četrti, peti trening na polno. Res na polno. Potem si bo malce odpočila, ko se bomo posvetili tehniki, nato pa bomo treninge malo združevali in počasi dvigali tempo ter formo. Potem bomo vse to poskušali prenesti na občasne sparinge, da bo nazaj dobila še ta občutek za ring, saj nikoli ne veš, kdaj bo naslednja borba, morda že konec marca, v začetku aprila ali pa šele konec maja. Želim si, da Ema letos naredi najmanj dve ali tri prave borbe. Ne tako kot lani, ko je imela zaradi korone le en pravi dvoboj. Ona je še mlada in potrebuje tekme."

Ob treningih pa je glavna skrb tudi nabiranje sredstev, v časih, ko je gospodarstvo v težavah zaradi koronakrize, se to pozna tudi pri sponzorskih sredstvih. "Sponzorjev imamo iz tedna v teden manj. Odpovedujejo in to je trenutno moje največje delo. Pošiljamo prošnje, a odzivov ni, časi so namreč še posebej težki za podjetja. Iščemo v tujini, znamenja dobivamo iz Amerike, ampak vse to je še vse v zraku. Iz dneva v dan se zadeve spreminjajo," sklene Emin trener.

