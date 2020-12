Mike Tyson razkril skrivnost. No, pa saj niti ni skrivnost.

"Kajenje marihuane name ne vpliva negativno," je železni Mike izjavil po borbi.

Po poročanju USA Today je VADA (prostovoljna protidopinška zveza, ki skrbi za nadzor nad upoštevanjem protidopinških pravil v svetu boksa in mešanih borilnih veščin MMA) pred dvobojem testirala oba boksarja, a kršitev pravil niso zaznali, saj marihuana ne spada na njihov seznam prepovedanih snovi. Drugače je na seznamu pravil, ki jih narekuje Svetovna protidopinška agencija (WADA).

"Moram kaditi. Oprostite, kadilec sem. Kadim vsak dan, nikoli nisem prenehal," je izjavil 54-letnik, ki je pred tremi leti nehal uživati kokain, nadaljeval pa je kajenje marihuane. V svojem podcastu z naslovom Hotboxin' with Mike Tyson je med drugim priznal, da za marihuano mesečno porabi okrog 40 tisoč ameriških dolarjev.

Obračun med Tysonom in Jonesom se je končal z neodločenim izidom. Foto: Reuters

Revijalni obračun nekdanjih svetovnih prvakov, ki sta boksala osem rund po dve minuti (namesto tradicionalnih treh), se je končal neodločeno. Tyson je za borbo dobil 8.3 milijona evrov, Jones pa 2.7 milijona. Celoten znesek sta namenila humanitarnim organizacijam.

"To pač počnem, to sem jaz in to bom počel do svoje smrti," je napovedal Tyson, ki ima s konopljo tudi velike poslovne načrte.

Leta 2016 je zasnoval podjetje Tyson Holistic Holdings, ki se ukvarja s prodajo izdelkov iz konoplje, načrtuje pa tudi odprtje ranča Tyson (Tyson Ranch) na 400 hektarjih v mestu California City, dve uri vožnje od Los Angelesa. Preoblikovati ga želi v posebno letovišče.

Tyson Ranch naj bi bil pravi raj za ljubitelje konoplje v vseh njenih oblikah.

Šlo naj bi za pravo pravljično deželo s številnimi turističnimi znamenitostmi, luksuznim hotelom in šotori za glamping, gromozansko počasno reko in amfiteatrom, kjer bi prirejali koncerte in glasbene festivale. Razmišlja celo o Univerzi Tyson, kjer bi se bodoči kmetovalci lahko naučili tehnik gojenja konoplje.

"Razmišljal sem, koliko dobrega lahko s konopljo storim za ljudi," je o svoji podjetniški ideji razlagal v pogovoru za spletno stran Cannabis Tech Today . "Boksal sem več kot 20 let in moje telo je precej zgarano. Imel sem dve operaciji, s pomočjo marihuane pa sem se umiril in izbrisal bolečine. Pred tem so me pitali z različnimi opiati in tisto me je res uničilo," je dejal med drugim.

Tyson je tudi goreč zagovornik umika konoplje s seznama prepovedanih snovi v svetu športa.

Maja 2019 je bil med 150 podpisniki peticije iz vrst nekdanjih in aktualnih športnikov, ki so podprli tovrstni umik.