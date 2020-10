Slovenska Princesa boljša kot kdaj koli do novega prestižnega pasu

Slovenska boksarska šampionka Ema Kozin je v Donauwörthu v Nemčiji prišla do svoje 20. poklicne zmage, s katero je svojo že tako imenitno zbirko šampionskih pasov obogatila s prestižnim organizacije WBC. Urugvajsko izzivalko Chris Namus je premagala po soglasni sodniški odločitvi in tudi ubranila naslova po različicah WBF in WIBA.

Šele 21-letna Ljubljančanka Ema Kozin je v svojem 21. poklicnem dvoboju zabeležila še 20. zmago, poraza še ne pozna, na računu pa ima en neodločen izid. Njena tokratna izzivalka, 33-letna Urugvajka Chris Namus, se je izkazala za trdoživo nasprotnico, v prvih štirih rundah dvoboja na Bavarskem celo prevladovala v ringu, a njeni udarci slovenski borki z vzdevkom Princesa niso prišli do živega.

Do pete runde se je Namusova upehala, Kozinova pa le stopnjevala ritem in na koncu zasluženo slavila najslajšo zmago v njeni kratki a blesteči karieri profesionalne boksarke. Osvojila je namreč naslov prehodne prvakinje srednje kategorije v organizaciji WBC in se tako bržčas še nekoliko približala spopadu z slavno Američanko Claresso Shields, kraljico srednje kategorije, ki ima v lasti vse pasove glavnih organizacij, WBA, IBF, WBO in pravega, neprehodnega WBC.

Sodniki so Kozinovi prisodili zmago soglasno, dvakrat s 97:93 in enkrat z 98:92, Namusova pa je tako doživela še šesti poraz v karieri, ob tem pa ima 25 zmag.

