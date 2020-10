Sploh ni utegnila pokazati vsega, kar je natrenirala

Do svoje 20. poklicne zmage je Ema Kozin prišla v soboto v Donauwörthu na Bavarskem, kjer je po desetih rundah in soglasni sodniški odločitvi premagala 33-letno Urugvajko Chris Namus. Ubranila je naslova prvakinje srednje kategorije po različicah WIBA in WBF ter v svojo zbirko šampionskih pasov dodala še najprestižnejšega doslej, organizacije WBC.

Nobenega presenečenja v ringu

Zdaj ima v lasti še prestižni šampionski pas organizacije WBC. Foto: Redžo Ljutić/KK Gepard Namusova se je sicer izkazala za trdoživo tekmico, a slovenske šampionke ni presenetila. Pričakovala je začetni napad izzivalke. "Presenetila me ni, pričakovali smo, da bo močno začela, in tudi je, nato sem po tretji rundi prevzela kontrolo," pravi Kozinova, ki je nato le stopnjevala ritem in zagospodarila v ringu. Priznava, da se kljub obilici časa za pripravo na spopad ni toliko osredotočala konkretno na Namusovo, pač pa na izboljšanje vseh elementov svojega boksa.

"Na splošno sem hotela napredovati v vseh elementih, včeraj sem pokazala samo del svojih izboljšav. V ringu sem se držala tistega, kar je delovalo," nam je še na poti v domovino po telefonu sporočila svetovna prvakinja, ki ima še veliko večje načrte za prihodnost. "Zdaj si bom privoščila nekaj trenutkov za veselje, nato pa trening naprej, saj imam še precej višje cilje. Rada treniram, sploh ker je viden napredek na vseh področjih."

Urugvajka pa "jezna in razočarana" Namusova ni dobro prenesla poraza, šestega v karieri (ima 25 zmag), prepričana je bila, da je spopad s Kozinovo dobila. "Po razglasitvi zmagovalke sem bila jezna in razočarana, niti za trenutek nisem mislila, da borbo izgubljam. Vem, da nisem bila boljša v vseh rundah, a v sedmih ali osmih od desetih zagotovo. Njenih udarcev nisem niti čutila, četudi me je nekajkrat zadela z glavo, medtem ko sem na njenem obrazu opazila, da je v težavah. Vse skupaj je zelo nepošteno," se je po dvoboju jezila za FutbolUy. Boxeo: @ChrisNamus “enojada y frustrada” tras su derrota ante Ema Kozin. “Gané siete u ocho de los 10 rounds”, aseguró la uruguaya https://t.co/RCrkm9OJjj — FútbolUy (@futbolportaluy) October 18, 2020

Dvoboj Kozin – Namus bi moral biti že marca, pa je bil zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljen na začetek septembra, nato pa še enkrat premaknjen v oktober. Nihče ni bil prepričan, da bo borkama na jugu Nemčije letos uspelo stopiti v ring, a prejšnji teden se je vse poklopilo, Namusovi je uspelo prileteti v Evropo, Kozinovi in njenemu trenerskemu štabu pa je tudi uspelo odpotovati na Bavarsko.

Koronavirus ni povzročal težav

Posebnih težav zaradi ukrepov proti širjenju covid-19 slovenska borka ni imela, pravi njen trener Rudolf Pavlin. "Mi smo bili ves čas izolirani, potrudil sem se, da je bila Ema v nekakšnem mehurčku, v hotelu smo bili sami, jedla je sama, dosledno smo uporabljali maske, si razkuževali roke itd. Dvorana je bila specifična, notri je bilo le kakšnih 50 ljudi, vse je bilo v skladu z navodili nemških oblasti, težav ni bilo. A ko a je na vrsti 'fajt', pa se tako ali tako osredotočaš samo nanj," pravi trener.

Kmalu bo spet v telovadnici. Foto: Vid Ponikvar

"To je en super zaključek leta za nas in za slovenski boks"

Po zmagi varovanke je seveda tudi njega razganjalo od veselja. "To je en super zaključek leta za nas in za slovenski boks, odzivi so imenitni, tako doma kot s celega sveta. Zelo ponosen sem na Emo," se je smejalo Pavlinu. Tokrat je ob pomoči Redža Ljutića in ekipe za Emo pripravil pravo taktiko, dodaja: "Pričakoval sem silovit začetek, pa tudi vedel, da Chris s tako energijo ne more nadaljevati. Pripravili smo dobro taktiko. V začetku je prejela tudi kakšen udarec, a nobenega prav nevarnega, dobro je blokirala, dobro se je izmikala, ključen pa je bil konec tretje runde, ko je Ema dobila navodilo, da Namusovi 'odvzame noge', kar je tudi naredila z udarci v telo, nadaljevanje je bilo pod nadzorom."

Kozinova bo kmalu spet v telovadnici, njen menedžer pa na telefonu, na naslednji dvoboj namreč nočejo čakati tako dolgo, kot so na tega.

Preberite še: