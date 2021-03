Pogodba podpisana! Dvoboj Tysona Furyja in Anthonyja Joshue še letos.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trenutno najboljša boksarja težke kategorije, Britanca Tyson Fury in Anthony Joshua, se bosta še letos pomerila na dveh dvobojih, je danes za ameriško televizijsko mrežo ESPN potrdil Eddie Hearn, promotor Joshue. "Najtežji del posla je dobiti podpise vseh vpletenih in to nam je uspelo," je povedal Hearn, ki upa, da se bo prvi spopad zgodil junija ali julija, povratni pa novembra ali decembra. Za zdaj pa se še odločajo, kje se bo odvila boksarska poslastica.