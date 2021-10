Fury po pravi poslastici ostaja svetovni prvak v težki kategoriji

V izjemni boksarski predstavi sta se oba boksarja večkrat znašla na tleh ringa v T-Mobile Areni v Las Vegasu. Sodnik je Wilderju že štel za predčasen konec v tretji rundi, ko se je po močnem udarcu znašel na tleh. Fury je bil dvakrat na tleh v naslednji rundi in pred porazom ga je takrat rešil tudi gong.

Wilder je spet padel v deseti rundi, dvoboj pa je v naslednji predčasno odločila desnica kar 206 centimetrov visokega boksarja iz Manchestra.

Doslej neporaženi Britanec je le pet centimetrov nižjega Američana premagal že februarja 2020. Foto: Guliverimage

Doslej neporaženi Britanec je le pet centimetrov nižjega Američana premagal že februarja 2020, decembra 2018 se je dvoboj med tema tekmovalcema končal neodločeno.

