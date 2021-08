Kri ni voda: vnuk Muhammada Alija dobil prvi profesionalni boksarski dvoboj

Walsh je po minuti in 49 sekundah nokavtiral Jordana Weeksa v srednji kategoriji na dvoboju, ki je potekal v Tulsi.

"To je bil čudovit večer. Vse je bilo tako, kot sem pričakoval," je povedal 21-letni Walsh.

Za svoj debi med profesionalci je bil oblečen v bele hlače s črnim pasom, ki mu jih je dal dedek. "Nikoli več ne bom oblekel teh hlač. Bile so od mojega dedka. To je res čustven trenutek. Uresničile so se mi sanje. To mi res veliko pomeni. Veliko sem razmišljal o dedku. Pogrešam ga. To je res čustveno popotovanje," je še dejal Walsh.

Ponosna mati Rasheda Ali Walsh, hčerka slavnega Muhammada Alija. Foto: Guliverimage

Američan je tako postal tretja generacija Alijevih boksarjev. Njegov dedek je imel razmerje zmag in porazov 56:5, od tega je 37-krat slavil z nokavtom. Med letoma 1960 in 1970 je bil dominanten v težki kategoriji, čeprav se tri leta ni smel boriti, ker se je uprl boju v vietnamski vojni.

Alijeva hči Laila je bila zvezda ženskega boksa, v ringu pa je zdaj tudi Walsh, sin Alijeve hčere Rashede.

"Videti je kot velik pritisk, ampak on je zame samo moj dedek. Za vse druge je najboljši boksar vseh časov, mogoče najboljša oseba, ampak zame je samo najboljši dedek," pa o pritisku pravi Walsh, ki je na Instagramu zapisal, da je ponosen, da se zapuščina nadaljuje.

Promotor Walsha Bob Arum je bil že promotor Alija. "Verjamem v gene," pravi 89-letni Arum.

