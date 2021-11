Na izzivanja po družbenih omrežjih se ne ozira, Američanki pa obljublja peklenski večer

Če je slovenska šampionka popolnoma osredotočena na največji dvoboj v karieri in je zato na družbenih omrežjih zadnje čase ni, pa je je povsem drugače pri Shieldsovi, za katero se zdi, da spopad s Kozinovo jemlje kot nekakšno formalnost in svojim navijačem obljublja "velik spektakel" po dvoboju z Ljubljančanko, obenem pa je javno izzvala tudi arogantnega ameriškega youtuberja Jaka Paula, ki zadnje čase burka vode v borilnih športih in izziva raznorazne upokojene ase boksa in MMA-ja.

Pripravljeni, da Claressi pripravijo "pošteno zoprni večer"

Medtem ko se Shieldsova spušča v razne javne besedne spopade, pa se je Kozinova zaprla v telovadnico, kjer se zavzeto pripravlja na veliki obračun, ki se bo 11. decembra v Cardiffu. Na sparingih že nekaj časa boksa samo z moškimi partnerji. "Ema je naredila dramatičen napredek. To ni več Ema izpred enega leta. Z zdajšnjo Emo imajo velike težave tudi njeni sparing partnerji na treningih. Fantje se mučijo in trpijo z njo v ringu. Pripravljeni smo, da Claressi pripravimo pošteno zoprni večer," pravi Pavlin.

V besedna obračunavanja se Ljubljančanka ne spušča

Claressa je Ljubljančanko in njen tabor že poskušala zmamiti v besedno obračunavanje prek družbenih omrežij. "Vidim, da ima nekaj pasov, ki bodo lepo šli v mojo zbirko," je sporočila Američanka, Ema pa je odgovorila le: "Želim ti vso srečo, potrebovala jo boš," in s tem elegantno zaključila to izmenjavo. Bolj pestro utegne postati, ko se bosta borki srečali v živo, Shieldosva je namreč znana po svojem "trash talku".

"In kdo lahko izgubi veliko? Odgovor je jasen."

Sicer pa si odlična Američanka, ki se je zadnje čase posvečala bolj "obboksarskim" dejavnostim, preizkušala se je v kletki mešanih borilnih veščin, javno pa je na dvoboj izzvala tudi Jacka Paula, ne dela utvar. Zagotovo se bo zelo skrbno pripravila tudi na Emo. "Tovrstno zbadanje je na nazadnje tudi dokaz, da Emo jemlje še kako resno. Mi vse to jemljemo kot potrditev. Je pa seveda jasno, da Ema nima ničesar izgubiti. In kdo lahko izgubi veliko? Odgovor je jasen."

Ničesar ne prepuščajo naključju

V pripravah na največji dvoboj še vedno komaj 22-letne študentke matematike ničesar ne prepuščajo naključju, posebno skrb namenjajo varovanju Eme pred morebitno okužbo s koronavirusom, ki bi pokopala spektakel v Veliki Britaniji. "Že nekaj časa smo praktično v popolni izolaciji, Ema boksa samo z borci, ki so že preboleli covid-19, z drugimi ljudmi skoraj nima stika. Vsi močno pazimo, da se nam ne zgodi kakšna neprijetnost v zvezi s tem," še pravi Pavlin.

Pester program na prizorišču dvoboja Kozinova mora opraviti še dva zdravniška pregleda, ki jih zahteva organizacija WBC. Šampionski pas te organizacije bo 11. decembra branila Shieldsova, v igri pa bodo še naslovi WBA, IBF in WBF v srednji kategoriji. Slovenska boksarska odprava se bo v Veliko Britanijo podala v ponedeljek, 6. decembra. V sredo, 8. decembra, bo v Cardiffu imela že javni trening, dan kasneje bo novinarska konferenca, v petek sledi uradno tehtanje in v soboto pa veliki dvoboj.

V Cardiffu bo Kozinova nastopila v barvah slovenske trobojnice. Foto: Valores Probox Team ŠC Gepard

Je pa že danes Kozinova v najboljši formi življenja, zagotavlja Pavlin: "Glavni del priprav je že za nami, zdaj ji poleg treningov namenjamo kar nekaj počitka. Kilograme drži že mesec dni, ima pa po zadnjih testih za osem odstotkov nižji maščobni indeks, medtem ko pa je pridobila šest odstotkov mišične mase. Claresso lahko skrbi."

Dobro so se na Američanko pripravili tudi v taktičnem smislu, a želijo zamisli vse do prvega sodniškega gonga obdržati zase. V vsakem primeru bo v soboto, 11. decembra, v Cardiffu ena od bork doživela prvi poraz v profesionalni karieri. Kozinova, ki bo 2. decembra praznovala svoj 23. rojstni dan, je v 22 poklicnih borbah dosegla 21 zmag (11 z nokavtom) in en neodločen izid, dobra tri leta starejša Claressa Shields, ki ji pravijo tudi T-Rex, pa je dobila vseh svojih 11 profesionalnih dvobojev, dva z nokavtom.

