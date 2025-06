Atlantic Grupa že leta podpira slovenski šport, v športnih klubih pa trenira kar četrtina njihovih zaposlenih

Vse več ljudi namreč pri iskanju zaposlitve daje prednost podjetjem, ki širijo zavest o pomenu športa. Ena glavnih potrditev takšne prakse je certifikat "Športu prijazno podjetje", ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije. Certifikat prejmejo podjetja, ki aktivno podpirajo razvoj športa na nacionalni ravni in hkrati spodbujajo zdrav življenjski slog svojih zaposlenih.

Foto: ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O.

Ena prvih družb v Sloveniji, ki je prejela to priznanje, je Atlantic Droga Kolinska, d.o.o., ki posluje v sklopu Atlantic Grupe, ta pa podpira kar 29 športnih klubov in svojim zaposlenim omogoča treniranje 16 različnih športov v šestih državah. Podjetje njihovo dejavnost finančno podpira s 85 tisoč evri letno, kar pokriva del osnovnih operativnih stroškov, kot so najem telovadnic, športna oprema, dresi, tekmovanja ali izleti.

Foto: ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O.

V Atlanticovih športnih klubih je aktivnih skoraj 1.400 zaposlenih, kar predstavlja četrtino vseh zaposlenih, z nekdanjimi sodelavci in družinskimi člani pa je ta številka še večja. Enkrat letno se zaposleni v Atlantic Grupi zberejo na osrednjem športnem dogodku, kjer praznujejo svojo športno odličnost – športnem koncu tedna v Zagrebu. Dejstvo, da se prijave za 700 mest zaprejo v od treh do petih minutah, je pravi dokaz velike strasti Atlanticovih zaposlenih do športa in fair-play tekmovanja.

Foto: ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O.

"Atlantic Droga Kolinska, ki posluje v sklopu Atlantic Grupe, že desetletja podpira slovenski šport s sponzorstvi in donacijami, hkrati pa spodbuja tudi zaposlene k športni aktivnosti. Med drugim organiziramo športni konec tedna, ponujamo plačane članarine v fitnes centrih, izvajamo izobraževanja o zdravem življenjskem slogu, prek športnih klubov pa omogočamo aktivno preživljanje prostega časa in sodelovanje na športnih dogodkih," pravi Nataša Bazjak Cristini, direktorica kadrov v Sloveniji in nadaljuje: "V Atlanticu si prizadevamo za širše zavedanje pomena športa, zlasti med mladimi. Šport je ključen za razvoj pravih vrednot, socialnih veščin in samozavesti, kar je pomembno tako za osebni kot tudi za poklicni razvoj posameznika. V prihodnosti bomo zato še naprej ozaveščali zaposlene o pomenu telesne aktivnosti, pomenu odmorov za sprostitev na delovnem mestu, krepili interno komunikacijo o zdravju, promovirali športne dosežke zaposlenih, razvijali program pripravništva za vrhunske športnike, sponzorirali mlade talente in dodatno vlagali v razvoj slovenskega športa."

