Slovenska najstniška boksarka brez zmage, a tudi brez poraza

Kozinova in Hernandezova neodločeno v zagrebški Areni

V sklopu boksarskega gala večera v zagrebški Areni sta se Slovenka Ema Kozin in Irais Hernandez iz Mehike pomerili za šampionski pas WBC silver v super srednji kategoriji. Sodniki so na koncu razsodili, da se je dvoboj končal neodločeno.

Devetnajstletna Ljubljančanka, ki je ob tem tudi svetovna prvakinja po verziji WBC, je imela v dvoboju podrejeno vlogo, saj je Mehičanka vseskozi napadala, odločili pa so zadeti in čistejši udarci, kar je bil element, v katerem je bila mlada Slovenka boljša in kompenzirala napadalnost tekmice.

Izplen Kozinove v profesionalni karieri se je po današnji borbi malce pokvaril, saj je 14 zmagam dodala prvi remi, a obdržala je svoj naslov.