Švedinja besnela nad sodniki, Kozinova ji odgovarja: Zmagala sem z glavo

Sinoči se je v ljubljanskih Stožicah odvil zanimiv glasbeno-borilni dogodek CFC, na katerem je slovenska boksarska šampionka Ema Kozin ubranila naslove svetovne prvakinje super srednje kategorije po verzijah IBA, WBF, WIBA, WIBF in GBU. Sodniki so zmago po desetih rundah soglasno podelili 20-letni borki iz Šmartnega ob Savi, a njena tekmica, Švedinja Maria Lindberg, je prepričana, da je bila okradena.

Ema Kozin ima po sinočnjem dvoboju zdaj v svoji statistiki 18 zmag in en neodločen izid, poraza pa kot poklicna boksarka še ne pozna.

"Zmagala sem z glavo. Zadovoljna sem s svojo predstavo"

"Mirno sem odpeljala, kot smo načrtovali. Vedeli smo, da je njo težko nokavtirati, vedela sem tudi, da same sebe ne smem prehitevati. Na trenutke, ko je bilo v dvorani res evforično in sem si res želela nokavta, sem stopila nazaj, ampak vsi v moji ekipi vedo, zakaj sem to storila. Zmagala sem z glavo. Zadovoljna sem s svojo predstavo," je dolgo po zadnjem zvenu sodnikovega zvonca, ko je stisnila nešteto rok, uslišala nešteto želja za fotografiranje in se na glasbenem odru pridružila slovenskim rock legendam, povedala najboljša slovenska boksarka.

Fotogalerija borilno-glasbenega dogodka v Stožicah (Foto: Vid Ponikvar):

Sodniki so ji soglasno prisodili zmago, njihov seštevek po desetih rundah je bil 96:94 za domači favoritko, a povsem očitna Emina prevlada le ni bila. Po precej nerazburljivih prvih treh rundah, v katerih sta borki bolj šahirali kot boksali, je v nadaljevanju Lindbergova dvignila ritem in pokazala več iniciative. Sprožala je kombinacije udarcev, bila agresivna in poskrbela za precejšnjo zaskrbljenost med Eminimi navijači na tribunah stožiške dvorane.

Kozinova se je držala načrta, ostala je mirna, prav velike škode pa resnici na ljubo udarci Švedinje niso naredili. "Sprožila sem le nekaj močnejših udarcev, ki pa niso bili ravno za nokavt, sicer pa sem vedela, da se Lindbergova odlično pokriva. Nekaj levih apertkatov v trebuh sem ji podelila, ko me je napadala in to ji je vzelo kar nekaj energije. Navsezadnje pa ona mene ni nikoli udarila zares močno, nikoli se mi ni zatresla brada ali karkoli drugega," je povzela Kozinova.

Maria Lindberg je prepričana, da je naredila dovolj za 19. zmago v karieri. Po šestem porazu je bila ogorčena: "Zelo, zelo sem jezna in razočarana. To je res žalostno. To je bil največji 'nateg' v moji karieri!" Foto: Vid Ponikvar

Veteranka ogorčena: To je bil največji 'nateg' v moji karieri!

Švedska veteranka, nedvomno veliko aktivnejša borka na dvoboju večera, je bila nad odločitvijo sodnikov osupla. Prepričana je, da je naredila dovolj za zmago. "Zelo, zelo sem jezna in razočarana. To je res žalostno. To je bil največji 'nateg' v moji karieri! Te sem sicer doživela že prej, tako očitnega pa še ne. To je izjemno slabo za šport, takšne stvari ne koristijo nikomur. Vsi v dvorani, vsi pred televizijskimi ekrani so lahko videli. Sodnikom bi moralo biti nerodno," je sopihala po dvoboju, pa vseeno uslišala številnim željam za skupno fotografiranje.

"Meni je čestitala za zmago in se mi zahvalila za dobro borbo, rekla pa mi je tudi, da so sodniki barabe," nam je zaupala Kozinova in dodala: "A meni se ne zdijo, meni se zdi, da so sodili pravilno. To je to."

Je bila zmaga čista? "To lahko vpraša samo nepoznavalec boksa."

Eminega trenerja in promotorja borilno-glasbenega dogodka Rudolfa Pavlina je vprašanje o čistosti zmage njene varovanke vznejevoljilo. "To lahko vpraša samo nekdo, ki je nepoznavalec boksa. Zmaga je bila čista. Po točkah. Sodniki so dosodili 96:94. Ni zmagovalec vedno tisti, ki gre s prvo nogo naprej. Ema je prvih šest rund obrambno oddelala tako kot je treba. Taktično je tekmico vrtela. V šestih rundah je šlo 70, 80 odstotkov Marijinih udarcev v blok. Taktika šeste runde, da je Ema pustila Mario, je bila naročena z moje strani, da se Švedinjo utrudi. V sedmi rundi sem ji naročil udarce še bolj pestro v telo. 50 odstotkov Eminih udarcev je šlo v telo in ti štejejo. Ti prinašajo točke. Ja, osma in deveta runda sta bili Marijini, to priznam. Ker sem čutil, da je tehtnica že na Emini strani. Vsi bi si želeli nokavta, ampak tega ni bilo, ker ni bilo potrebe. Deseto rundo je dobila Ema. Odplesala jo je. Zakaj bi tvegali? Sodniki so svoje delo opravili vrhunsko," je našteval in sklenil: "Ema je danes zmagala z glavo, ne z močjo. Nič ni delala na silo."

Je bila Emina zmaga čista? "To lahko vpraša samo nekdo, ki je nepoznavalec boksa. Zmaga je bila čista," nejevoljno odgovarja Emin trener Rudolf Pavlin. Foto: Vid Ponikvar

Irais Hernandez ostaja najtežja nasprotnica

Osemnajsta profesionalna zmaga ni bila lepa, bila je taktična, a vsekakor zaslužena, lahko povzamemo oceno Eminega tabora. S pomočjo trenerjev, Pavlina in Redža Ljutića je nasprotnico tudi dobro preučila, dvoboj pa ni bil najtežji v njeni karieri, še pravi Kozinova: "Najtežji se mi še vedno zdi tisti neodločen izid z Mehičanko (prvi dvoboj z Irais Hernandez, op. p.). Tu sem bila veliko bolje psihično pripravljena. Bila sem samozavestna, verjela sem vase in v svojo ekipo in to je odločilo. Na posnetkih smo videli, da Lindbergova vedno sili naprej in pritiska na nasprotnico. Po mojem je pričakovala, da ji bom kontrirala, da bo že od začetka več klinča in borbe na pol distanci, vendar jo je mogoče malo presenetilo, da sem se malo umaknila, saj mi je pustila dovolj prostora, da sem ji ušla. Jaz znam nenazadnje boksati tudi tako in če gre, zakaj pa ne."

"Pričakovali smo, da bo mogoče stisnila že malo prej, saj je napovedala, da me bo nokavtirala v šesti rundi, a je kot kaže uvidela, da to ne bo tako lahko, zadnje runde je verjetno tudi sama čutila, da izgublja, zato je tudi pritisnila. Nisem se pustila zmesti, oddelala sem do konca. Malo je bilo napeto na koncu, ko so sodniki potrebovali precej časa, da so sporočili svojo odločitev, a me ni skrbelo, verjela sem v svojo zmago," je dvoboj razčlenila 20-letna študentka matematike.

"Na posnetkih smo videli, da Lindbergova vedno sili naprej in pritiska na nasprotnico." Foto: Vid Ponikvar

Pavlin nepopustljiv: Počitek da, a ne preveč

Po šestmesečnih pripravah na dvoboj si mlada boksarka zdaj zasluži nekaj počitka, pravi Pavlin, a brž doda, da ne preveč. "Emo je treba spočiti, v nekem rednem ritualu treningov jo bomo seveda zadržali, a prvih 14 dni se mora spočiti. Načrte bomo delali po tem oddihu, tudi trenerski štab si mora nenazadnje malo oddahniti. Ta projekt je terjal šest mesecev dela in z doseženim smo lahko le zadovoljni. Prav dolgo pa je ne bi držal iz ringa, delamo po občutku in morda kašen dvoboj za rejting sprejmemo že ob koncu leta. Ne vem, danes o tem težko razmišljam, dejstvo pa je, da tekmovalna pavza ne sme trajati več kot pet, šest mesecev."

Pogleduje proti ameriški zvezdnici

In kaj neporaženi borki prinaša prihodnost? "Zdaj vem, da lahko verjamem vase, da lahko boksam z najboljšimi, bolj izkušenimi tekmicami. S tistimi, ki so vajene takih dogodkov, naslovov in takih dvobojev. Čutim, da sem napredovala, sploh kar se tiče taktike. Kot boksarka se razvijam in to me izredno veseli. Lahko sem še veliko boljša," je prepričana Kozinova in ne skriva pa, da jo zanima spopad s trenutno največjo zvezdnico ženskega boksa: "Ne vem, kako kmalu bi se to utegnilo zgoditi, ampak prepričana sem, da bo na vrsto prej ali slej prišla Claressa Shields. Se mi pa ne mudi, sem še mlada, imam čas. Boksam lahko še naslednjih deset let. Zlahka. Vem, da bo moj čas še prišel. Tudi za dvoboj z njo. Vem pa, kaj hočem. Ko bom naposled le stopila v ring, želim biti pripravljena, tako kot sem bila danes. Da bom verjela vase in me z ničemer ne bo mogla presenetiti."

Eden od "30 odstotkov" Marijinih udarcev, ki so zgrešili Emin blok. Foto: Vid Ponikvar

Za morebiten spopad z neporaženo Američanko bo morala napredovati, se zaveda Ema, Stožice pa so bile za mlado borko tudi nekakšen psihološki test, poudarja: "Danes mi je bilo pomembno tudi to, da me v tako veliki dvorani ne stisne psihično, da ostanem močna tudi pod dodatnim pritiskom domačih navijačev. Treme niti nisem čutila, ohranila sem hladno glavo, težko bi ta pritisk izklopila boljše, kot sem ga."

"Naš oder je zrel tudi za Claresso Shields"

Stožice na razočaranje prirediteljev niso bile polne, vseeno pa se je zbralo več kot 2000 gledalcev, ki so na trenutke pokazal pravo navijaško vnemo. "Želela bi si jih seveda več, ampak pomembno je, da so tisti, ki so prišli, v dvoboju uživali, navijali in z menoj čutili. Upam, da se jih bo na naslednjem dogodku zbralo več, da se bodo tudi tisti, ki so ta dvoboj spremljali po televiziji, odločili, da si naslednjega ogledajo v živo. Je bila pa na trenutke publika kar bučna, tako, da trenerja nisem več slišala. Navijanje me je kar povzdignilo. Tudi v težjih trenutkih, ko je Maria napadla, sem zato vedela, da ni razloga za paniko, da imam za seboj občinstvo in trenerja," je bila z vzdušjem v dvorani zadovoljna Kozinova.

"Naš oder je zrel tudi za Claresso Shields in ta dvoboj bomo z veseljem vzeli." Foto: Vid Ponikvar

Pavlina je obisk malo razočaral. "Obisk sicer ni bil slab na splošno, bil je slab za Stožice. Naredili smo ogromno, je bilo pa v zadnjem času tu en kup športih dogodkov in normalno je, da eni malce izvisijo," pravi, obenem pa obljublja, da bomo njegovo varovanko še videli na domačem odru: "Vsi si želijo dvoboja Eme s Claresso Shields, a dokler bo zmagovala doma, bomo prirejali dvoboje doma. Naš oder je zrel tudi za Claresso Shields in ta dvoboj bomo z veseljem vzeli."

