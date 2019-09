WFC odslej v kletki: ring je zastarel, spada v osemdeseta #video

Naslednji turnir v mešanih borilnih veščinah organizacije WFC (World Freefighting Challenge) bo v nedeljo, 19. januarja, v Hali Tivoli in dogodek bo nekaj posebnega, nam je zaupal alfa in omega WFC Zlatko Mahič. Dvoboji bodo po vzoru ameriške UFC prvič v kletki, WFC pa se bo od zdaj naprej posvečal izključno borbam po pravilih MMA. "Vračamo se h koreninam," pravi Mahič.

"Kletka je bolj atraktivna, ta ring je že malo zastarel, spada v osemdeseta, kajne," o novosti, ki bo predstavljena na turnirju WFC 24 – Caged, pravi predsednik organizacije in dodaja: "Prepozno smo se odločili za kletko, oklepali smo se neke tradicije, ampak je za MMA, kjer je ogromno rokoborbe, kletka veliko boljša. Vrvi so borcem samo v napoto. Borba se na vrveh ustavi, namesto da bi se nadaljevala, medtem ko je kletka narejena prav za mma. Borba v njej se dogaja tudi ob tej mreži, prekine jo lahko le sodnik."

Turnirjev ne šteje več

Zlatko Mahič (v sredini) se veseli dvoboja Hrvata Ivice Truščka (desno) z Bolgarom Savovom. Foto: Urban Meglič/Sportida Januarski turnir WFC v Ljubljani bo 24. v zgodovini, Mahič pa vseh turnirjev, ki jih je organiziral, niti ne šteje več, saj jih je preprosto preveč.

"Vmes sem naredil še štiri challengerje, to so turnirji namenjeni dokazovanju mladih levov, se pravi 28 jih je bilo samo v Sloveniji, sem pa tudi veliko delal v tujini, v Bolgariji sem naredil štiri, pa v Abu Dabiju sem za šejka organiziral Abu Dabi Warriors, tam sem jih pripravil pet, zdaj samo nadaljujejo … Tudi pomagal sem veliko, saj prodajam svoje znanje."

WFC vztraja v Hali Tivoli, zdaj že tradicionalni bazi domačih turnirjev mešanih borilnih veščin, še pravi Mahič: "Hala Tivoli je klasično prizorišče in iz nje ne bomo šli, razen v primeru, da bo res premajhna. Ampak v Tivoliju imamo še ledno dvorano, ki smo jo že napolnili z Bobom Sappom."

Savov in Trušček v bitki šampionov

Čeprav je do dogodka še kar precej časa, so že znani obrisi seznama borb. Za zdaj so potrjeni nastopi Denisa Chorchypa, Marka Drmonjića, Harisa Aksalića, Bojana Kosednarja, Jakoba Nedoha in Luka Podkrajška. A to še ni vse, pravi Mahič: "Za Slovence bo zanimiv dvoboj Chorchypa proti Drmonjiču, za ljubitelje WFC pa zagotovo tudi borba prvaka proti prvaku, Svetlozara Savova proti Ivici Truščku. To sta dva šampiona, ki sta že deset let neporažena v WFC. To bo imenitna borba."

Vrhunci WFC 23:

Akselič in Chorchyp presedlala v mma

Pa se nista Akselić in Chorchyp upokojila? "Ne! Akselić se ni upokojil, naredil je dva profesionalna boksarska dvoboja, ampak boljše ponudbe je dobil iz mma. Jaz ga bom spravil zelo daleč, WFC je zanj prva stopnica," Akselićev pobeg iz boksa pojasnjuje Mahič. Tudi Denis Porčič, bolj znan po vzdevku Chorchyp, ni dal na stran borilnih športov, temveč le s kickboxing: "Chorhyp se bo tudi boril v mma! Nič več ne bo kickboksa. WFC je šel nazaj k koreninam. Od vsega začetka smo imeli mma in od zdaj bomo imeli samo to, zato tudi kletka. Nov začetek, vse novo."

