Ema ob podpori glasbenih legend. "Rokenrol in šport, sploh borilni šport, gresta skupaj." #video

Stožice bodo v nedeljo, 6. oktobra prizorišče borilno-glasbenega spektakla CFC 5, ki bo združil odlične slovenske borke in borce iz različnih borilnih veščin ter znane slovenske glasbene skupine. Na sporedu je 14 borb, sedem v MMA, šest boksarskih in ena po pravilih K1.

"Še nikoli nisem bila tako pripravljena kot zdaj, zato pričakujem zmago"

Vrhunec večera bo seveda dvoboj, v katerem bo Ema Kozin branila naslov svetovne boksarske prvakinje srednje kategorije po različici WBF proti izkušeni Švedinji Marii Lindberg. Boksarki se bosta potegovali še za naslove WBC Diamond, IBA in IBO.

"Je izredno izkušena in pričakujem težko borbo. A tudi zase vem, da še nikoli nisem bila tako pripravljena kot zdaj, zato pričakujem zmago," o 42-letni nasprotnici, ki je v profesionalni karieri zabeležila 18 zmag (10 z nokavtom), pet porazov in dva neodločena izida pravi še neporažena 20-letna Ljubljančanka, vesela, da bodo na dogodku v Stožicah nastopila še štiri dekleta.

Švedinjo naštudirali Najboljša slovenska boksarka v družbi glasbene legende Tomija Megliča. Foto: Simon Kavčič "Ema ima vse močnejši udarec, veliko pa delamo tudi na hitrosti. To je nujno, saj je tekmica najmočnejša doslej, a če se bomo držali načrtov, pričakujem zmago," o Emini pripravljenosti pravi Redžo Ljutić, ki skupaj z Rudijem Pavlinom skrbi za pripravo najboljše slovenske boksarke. "Zdaj smo v fazi sparinga, treniramo tehniko in taktiko. Sparingov je kar nekaj, vsaj dva ali trti na teden. Tisto kar smo delali pred tem, trening moči in fizične pripravljenosti, moram zdaj pokazati na sparingih, kasneje pa seveda na sami tekmi. Če mi bo uspelo pokazati tisto, kar sem zdaj na zadnjih nekaj treningih, se mi zdi, da lahko gladko zmagam," pa je odločena Kozinova. Tekmico je dodobra naštudirala, pravi: "Zelo smo se osredotočili na Lindbergovo, pogledali smo, kaj dela in zdaj iščemo odgovore na njena orožja. Pri teh pazimo na to, da mi ti odgovori tudi ležijo, da se ne učim nekih novih stvari. Delati moram stvari, ki jih poznam, jih obvladam in sem zato lahko samozavestna. Tako bom zamisli lažje udejanjila tudi na tekmi." Lindbergova ni skrivnost, v statistiki ima 18 zmag in 5 porazov, dvakrat jo je premagala tudi nekdanja kraljica srednje kategorije Christina Hammer. Obakrat po soglasni sodniški odločitvi. "Posnetkov je kar nekaj, saj Lindbergova je izkušena, imela je že kar nekaj borb in tudi njen stil se ne spreminja, je precej konstanten, zato je mogoče videti marsikaj koristnega," se skrivnostno nasmehne Kozinova. Je torej že našla kakšne vrzeli v Mariini obrambi? "Nekaj smo s trenerjema Rudolfom in Redžotom že opazili, pogovarjamo se o tem, razmišljamo, kaj bi utegnili izkoristi in tako naprej," pred svojo 18. poklicno borbo odgovarja še neporažena Ljubljančanka.

"Spisek borb je fenomenalen"

"Cel večer bo zgodovinski spektakel. Spisek borb je fenomenalen in predstavile se bomo tudi tri slovenske borke. Upam, da bo to vzpodbudilo še druga dekleta, da se odločijo za borilne veščine," pravi Kozinova. Drugi dve slovenski borki sta nekdanja judoistka Tajda Ratajc, ki se bo v MMA pomerila z Venezuelko Elizabeth Rodriguez, in Monika Kučinič, ki bo v K1 zoperstavila Italijanki Irene Roggio.

Tajda Ratajc:

"Upam, da bomo s težkimi nasprotniki napolnili Stožice in pripravili en super spektakel. Moja nasprotnica je zelo, zelo dobra borka iz Venezuele, 'parterašica'. V top borbo bom vpeljala svoj stil juda in jo kot vedno poskušala zaključiti na tleh," pravi 31-letna Celjanka, nekdanja judoistka, ki ima v MMA šest borb in še ne pozna poraza. V Stožicah se bo Ratajčeva borila za naslov organizacije CFC.

Monika Kučinič:

23-letna kickboxerka Monika Kučinič se bo z Italijanko Roggio pomerila v edini K1 borbi večera. "Organizatorjem bi se zahvalila za veliko priložnost pred domačim občinstvom. Upam, da ga bo čim več. Tekmico že analiziram in dala bom vse od sebe, da pokažem dobro borbo, drzno in že od prve runde 'na polno', kar je tudi moj slog" pravi borka iz Senovega.

Pionir upa na vrnitev

Uspešnega nastopa si po nizu porazov v zadnjih letih želi tudi eden od pionirjev slovenske MMA scene, 36-letni Ljubljančan Bojan Kosednar. Za naslov CFC se bo pomeril s Srbom Slavoljubom Mitićem. "Hvala za priložnost po štirih letih slabših dosežkov. Obljubljam, da je črni čas v mojem življenju za mano in želim si, da se bo to videlo tudi v ringu. Zame bo 6. oktober lahko začetek nove poti v Evropi in v svetu," je prepričan borec z vzdevkom "Želva".

Bojan Kosednar:

V MMA bodo nastopili še Matej Plavec, Jakob Nedoh, Marko Vardjan, Marko Drmonjić ter še en dobro poznan in uveljavljen slovenski borec, Lemmy Kruišič, ki ga čaka obračun z Ukrajincem Oleksijem Poliščukom. Zanimivo je, da borci MMA svoje tekmece poznajo, boksarji pa z izjemo Eme Kozin svojih še ne. In boksarskih dvobojev bo v Stožicah šest.

Lemmy Krušič:

Boksarji na imena tekmecev še čakajo

Poleg glavnega dogodka večera še pet moških, med temi pa je za zdaj edini slovenski borec Andrej Bakovič, 29-letni Ljubljančan, ki je pred kratkim prišel do svoje devete zmage med profesionalci in bo v Stožicah lovil jubilejno deseto. "Zame bo prav ta tekma nekaj posebnega. Čaka me prvi profesionalni nastop pred domačin občinstvom v Ljubljani in to za jubilejno 10. zmago. Upam, da me bo občinstvo poneslo do nje," pravi.

Hrvata Abel Pešut in Hrvoje Sep ter Nemec Senad Gashi in Damir Beljo iz Bosne in Hercegovine so preostali boksarji na seznamu, ki na svoje nasprotnike še čakajo. Gashi se bo boril za naslov svetovnega prvaka težke kategorije po različici WBF, Beljo za svetovni naslov organizacije IBA.

"Pokalo" ne bo le v ringu

A kot že rečeno, dogodek ne bo zgolj športni, začinili ga bodo slovenski rockerji. Za glasbeni uvod v borilno-rockerski večer bo poskrbela skupina John F. Doe, med borbami bodo vzdušje povzdigovali Seven Days in May, ki so z Emo že posneli videospot, njihova skladba Ready to Fight (Pripravljeni na boj) pa je nekakšna neuradna himna svetovne prvakinje. Zaključek večera pa bodo začinile legende slovenske glasbe, ki jih je na ponedeljkovi predstavitvi zastopal Tomi Meglič, "frontman" enega najuspešnejših slovenskih bendov Siddharta.

Tomi Meglič (Siddharta):

"Rokenrol in šport, sploh borilni šport, gresta skupaj. Sem velik športni navijač in v čast mi je da sem del tega. Imam pa večjo tremo kot vsi ostali tukaj," je povedal Meglič.

Vojko Šintler (Seven Days In May):

