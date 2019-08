Legenda UFC nokavtirana v gostilniškem pretepu #video

UFC legenda se je z družbo odpravljal na koncert v nočnem klubu Lava Shack, ko se je domnevno po provokacijah debelušnega domačina spustil v fizični obračun. BJ Penn se je v dvoboju malce uštel in pretepaču dejal, naj ga udari. Ta je to tudi storil in to tako dobro, da je 40-letni veteran po kombinaciji dveh udarcev kot odžagano drevo padel na hrbet. Ob pomoči prijateljev je hitro vstal in po nekaj minutah prišel k sebi.

Padel kot pokošen:

Zgodba se tukaj ni končala, kako bi se, saj je bil ponos Američana močno načet. Po poročanju TMZ Sport je BJ skupaj s prijatelji hitro našel nasilneža, ga od zadaj podrl na tla ter mu sedeč na njegovem hrbtu vrnil nekaj udarcev. Po nekaj sekundah povračilnih ukrepov so posredovali varnostniki in petelinčka dali narazen.

Povračilni ukrepi:

BJ Penn se je v podobnem položaju znašel že junija v Oahu, kjer se je z mimoidočim možakarjem udaril zunaj striptiz kluba. Ob legendi UFC nikoli ni dolgčas, a če bo takole nadaljeval, kmalu ne bo več na prostosti.

