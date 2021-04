Počil mu je film, dvoboja ne bo: "Konec je s tabo, kmet"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse skupaj je izbruhnilo po tem, ko je Američan javno potarnal, da o omenjenih pol milijona dolarjev, namenjenih njegovi dobrodelni ustanovi, ki mu jih je Irec obljubil po januarskem dvoboju, ni ne duha ne sluha. Ircu je po teh besedah počil film in v brutalnem slogu je odpovedal julijski dvoboj.

"Konec je s tabo, ti samorodni kmet. Zakaj strižeš z ušesi, kmet z mrtvimi možgani? 500 tisoč brez jasnega načrta? Pa kaj še, bedak. Vidim, da si nov v tem svetu. Mimogrede, borba je odpovedana, 10. julija se bom boril z drugim. Srečno pri tvoji stari pogodbi, fantič," je zapisal razjarjeni Irec.

Dustin Poirier je januarja šokiral borilni svet in uspaval irskega superzvezdnika. Foto: Reuters

"Moja ekipa vedno skrbi, da ima vsaka donacija smisel. Vsi vedo, da sem zelo radodaren, zato boš plačal to, da si poskušal očrniti moje ime," je dodal.

Poirier mu je mirno odgovoril z "ok" in dodal kratek video brutalnega nokavta z januarskega dvoboja v Abu Dabiju. Američan je takrat v drugi rundi z udarci uspaval Irca in se mu tako maščeval za poraz iz leta 2014.

