Tudi njemu se rosijo oči: Jezus, reši Italijo #video

"Italije si ne morem izbiti iz glave. Vsak dan molim za to veliko nacijo, ki je svetu podarila neverjetne stvari. Kultura, arhitektura, stil, kuhinja, umetnost, lahko bi le nadaljeval ... Italija in njeni ljudje so res čudoviti. Jezus, prosim, reši jo in njene ljudi," je na Instagramu zapisal irski superzvezdnik, ki se je konec januarja po dobrem letu vrnil v oktagon in v Las Vegasu že po 40 sekundah ugnal Američana Donalda Cerroneja.

V samoizolaciji ne počiva

McGregor se trenutno tako kot večina sveta nahaja v samoizolaciji, a ne počiva, v svoji kleti trenira na vso moč. "Tega ne počnem zaradi denarja. Imam ga dovolj, da živim do konca življenja, tako kot moji otroci in celo generacije za njimi. Vse to počnem, ker se neizmerno rad borim," pravi nori Irec.

Kaj bo z aprilskim spektaklom?

Kdaj bo na delu, je zelo težko napovedati. Najverjetneje je, da se bo proti koncu leta pomeril z zmagovalcem epskega dvoboja med Habibom Nurmagomedovim in Tonyjem Fergusom. Dvoboj bi moral biti na sporedu 18. aprila v New Yorku, a glede na to, da je koronavirus dodobra zatresel tudi ZDA, se zna vse skupaj še zaplesti. Za zdaj dvoboj ostaja na urniku, šef organizacije Dana White pa poudarja, da bi se lahko zamenjala lokacija.

Bomo videli, kaj se bo izcimilo iz tega. Ne bi se čudili, če bi dvoboj med Nurmagomedovim in Fergusonom odpovedali še petič. Očitno jima ni usojeno, da si istočasno delita kletko.

