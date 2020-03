Ozdravel prvi nemški nogometaš, okužen s koronavirusom

"Začelo se je 10. marca z draženjem po grlu," je dejal 20-letni Kilian, član Paderborna, za časnik Westfalen-Blatt. "Naslednji dan sem imel glavobol, vendar sem še naprej normalno treniral."

"Dvanajstega marca sem dobil napade vročine. Bili so kot valovi in naslednji dan so postali še močnejši. Vročina in tresavica. Tedaj me je prvič postalo strah. Potreboval sem štiri dni, da se je temperatura spustila. Vsak dan sem se počutil bolje," je nadaljeval Kilian.

Nogometaš je pogovor z novinarjem izkoristil za opozorilo naj ljudje spoštujejo navodila pristojnih služb. "Zdaj lahko delim svoje izkušnje; sem športnik, sem v dobri telesni pripravljenosti, a vseeno sem se moral čvrsto boriti proti virusu. Za ljudi, ki niso povsem zdravi, je lahko to usodno," je dejal.

Kilian je imel srečo, da je njegova mama zdravnica, zato je bolezen prestal na domu. "Bil sem v popolni izolaciji. Če bi ostal v Paderbornu, bi zagotovo končal v bolnišnici."

Preberite še: