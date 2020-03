Oglasil se je italijanski nogometaš, okužen s koronavirusom

Daniele Rugani se je oglasil iz karantene, povedal, da se počuti dobro in da upa, da so ljudje koronavirus vendarle vzeli resno.

Daniele Rugani se je oglasil iz karantene, povedal, da se počuti dobro in da upa, da so ljudje koronavirus vendarle vzeli resno. Foto: Reuters

V četrtek pozno zvečer so pri italijanskem prvaku Juventusu potrdili, da je z novim koronavirusom okužen njihov branilec Daniele Rugani. Prvi nogometaš serie a, pri katerem so potrdili okužbo, je vse od takrat v karanteni v enem od hotelov, od koder je danes v javnost poslal več sporočil.

"Počutim se dobro, nikoli nisem imel resnih znakov, o katerih se piše, za kar sem hvaležen. Bil sem prvi v našem okolju, kar je bil zame kar udarec, a zdaj sem dobro. Upam, da je moj primer služil ozaveščanju, sploh tistih, ki nastalega položaja niste vzeli povsem resno. Zdaj razumete, kako resno je," je 25-letnik povedal med virtualnim gostovanjem za Juventus TV in njegovo oddajo "A casa con la Juve" (Doma z Juventusom).

Da bi iz izkušnje izšli močnejši

Rugani upa, da bosta strah pred koronavirusom in virus kmalu preteklost. "Številni so mi pisali in so zaskrbljeni. Želim jih pomiriti. Počutim se dobro. Premagali bomo tudi to. Upam, da bomo po tej izkušnji vsi skupaj še močnejši," so želje v toskanskem mestecu Lucca rojenega nogometaša, ki dolgčas v karanteni preganja z Netflixom, lotil pa se je tudi branja knjig o Harryju Potterju.

Nekdaj legendarni vratar stare dame Buffon je bil eden bolj zabavnih soigralcev, pravi 25-letni Rugani. Foto: Reuters

Del Piero, Buffon, Pinsoglio ...

Med pogovorom, vprašanja so zastavljali tudi privrženci Juventusa, je razkril, da je njegov idol upokojeni napadalec Alessandro Del Piero: "Vedno sem kupoval njegove drese, pa čeprav sem bil vseskozi branilec." Kot najbolj zabavna soigralca je navedel dva vratarja, Gianluigija Buffona in Carla Pinsoglio.

V karanteni bo preživel še dva tedna, nato sledi novo testiranje, po katerem upa, da bo kmalu lahko videl in objel najbližje.