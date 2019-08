Po norem boju spet na vrhu: Miočić nokavtiral Cormierja #video

Borec hrvaških staršev, ki je znan tudi po tem, da v Clevelandu opravlja tudi delo poklicnega gasilca, se je tako na najlepši možen način maščeval Cormierju za poraz pred letom dni in si okoli pasu ponovno nadel šampionski pas. A vse ni potekalo tako gladko, branilec naslova je v prvi rundi dominiral in v boju na tleh dodobra izmučil Miočića, v drugi odprti rundi, udarci so leteli iz obeh strani, je bilo bolj izenačeno in bi lahko sodniki rundo pripisali ''gasilcu'', nato pa je v zaključku tretje runde spet zobe pokazal Cormier.

Po močnem udarcu v telo je bilo vsega konec:

STIPE MIOCIC GOD DAMN pic.twitter.com/feg55kYjBo — Dylan (@Dylangonzalez21) August 18, 2019

Stipe je vedel, da potrebuje za zmago tako četrto kot peto rundo, ali še bolje, da dvoboj konča še pred iztekom časa. V četrti rundi se je zgodilo ravno. Po močnem udarcu v telo je Cormier spustil roke, Miočić pa je s serijo udarcev položil prvaka.

"DC je zloben kur*** sin, to moram priznati. To je bil pretep in lahko bi se zgodilo karkoli," je zmagovalec dejal takoj po 19. zmagi v MMA. Ostaja pri le treh porazih. Enega mu je pred letom dni, kot rečeno, prizadejal ravno Cormier.

"Vedel sem, da mu delam škodo, ko sem ga udarjal po telesu. Začel je spuščati roke. Pokazala se je priložnost in moja desnica je opravila delo. Trener mi je rekel, naj uporabim desno roko, in ubogal sem ga," je še dodal borec, ki mu že zdaj govorijo, da je najboljši vseh časov v tej kraljevski kategoriji. "To je lepo slišati, a najpomembnejše mi je, da je name ponosna hčerka. To je tisto, kar šteje."

V Anaheimu smo po treh letih v oktagonu ponovno videli Nata Diaza, borca, ki je zaslovel po dveh dvobojih s Conorjem McGregorjem. Ta je spet pokazal, da je vrhunsko fizično pripravljen, da mu nikoli ne zmanjka sape in po enotni sodniški odločitvi premagal Anthonyja Pettisa.

