Menjava na vrhu: Predator uspaval Miočića #video

V noči na nedeljo je v Las Vegasu potekal borilni spektakel UFC 260. Na sporedu je bilo devet dvobojev, najbolj zanimiv je bil tisti zadnji za šampionski pas v težki kategoriji med Stipetom Miočićem in Francisom Ngannoujem.

Kamerunec je prevladoval že v prvi rundi, svojo misijo je v svojem, brutalnem slogu zaključil v drugi rundi, ko je s serijo udarcev uspaval ameriškega borca. Ta dolgo časa ni vedel, kaj se dogaja in se je šele s pomočjo sodnika in svojega osebja postavil na noge.

Dolgo je čakal na priložnost

"Ne morem opisati občutkov, ki me navdajajo v tem trenutku. Dolgo sem čakal na to priložnost. Vedel sem, da bo prišel moj čas in da bom utišal vse, ki so dvomili vame. Vsem sem dokazal, da sem vreden tega pasu," je takoj po izjemni borbi povedal Predator iz Kameruna, ki je na svoji 19. borbi zmagal še šestnajstič, dvanajstič z nokavtom.

Ngannou je Miočića izzval že pred tremi leti, takrat je bil po točkah boljši 38-letni Američan. "Veliko sem se naučil iz tistega dvoboja. Od takrat sem čakal, da dobim novo priložnost in pokažem, da lahko zmagam," je še dodal.

Naslednji Jon Jones?

Ngannou si je po borbi za naslednjega tekmeca izbral Jona Jonesa, ki je sicer aktualni UFC-prvak v lahkotežki kategoriji. "Zame je on najboljši borec vseh časov. V čast mi je, da si želi boriti z mano. Pripravljen sem, samo povej, kdaj, lahko tudi aprila." Jones se je odzval in prikimal, ob tem pa dodal, da želi biti zelo dobro plačan. Ali je torej na vrsti UFC?

