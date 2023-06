Zloglasni Irec sporočil veselo novico

34-letni zvezdnik borilnih veščin (UFC) Conor McGregor je potrdil veselo novico, da s partnerko in od leta 2020 tudi zaročenko Dee Devlin, s katero sta sta skupaj že od leta 2008, pričakujeta četrtega otroka.

Nekdanji prvak UFC v peresni in lahki kategoriji je v sredo v oddaji V živo s Kelly in Markom (Live with Kelly and Mark) delil novico, da bo že četrtič postal oče in ob tem dodal, da družina nad prihodom novega člana ne bi mogla biti bolj navdušena.

Ima že tri otroke, veseli pa se prihoda četrtega

V oddaji so spregovorili tudi o vzgoji njegovih treh otrok, šestletnem Conorju ml., štiriletni hčerki Croii Mairead in Rianu, ki je dopolnil dve leti, kasneje pa je Conor namignil na prihajajočega novega člana družine. "Prav tako imamo še enega na poti … tako, da se veliko dogaja," je v oddaji z velikim nasmehom dejal Conor.

Dodal je, da bodo v nekaj tednih izvedeli za spol otroka in ob tem ni mogel skriti navdušenja. McGregor očitno uživa v upokojitvi, saj se le redko pojavlja v javnosti, nazadnje je sredi četrte tekme finala lige NBA v skeču nokavtiral maskoto košarkarske ekipe Miami Heat.

Conor McGregor ni tekmoval že vse od julija 2021, ko si je v borbi z Dustinom Poirierjem zlomil levo nogo. V svoji profesionalni karieri pa se je žilavi Irec preizkusil tudi kot boksar, znan je predvsem po obračunu z legendarnim ameriškim boksarjem Floydom Mayweatherjem.

Preberite še: