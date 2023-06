Kontroverzni McGregor nokavtiral maskoto in jo spravil na urgenco #video

Incident se je zgodil v premoru tretje četrtine četrte tekme finala košarkarske lige NBA med domačo ekipo Miami Heat in gosti Denver Nuggets, ki se je odvila v športni areni Kaseya Center v Miamiju. Načrt je bil, da irski zvezdnik mešanih borilnih veščin Conor McGregor udari maskoto domače ekipe Miami Heat in jo takoj zatem poškropi s protibolečinskim pršilom, ki naj bi v trenutku odpravilo vse bolečine. Namen je bila promocija pršila, zgodilo pa se je vse drugo.

Miami Heat’s mascot “Burnie” was sent to hospital after receiving two punches from Conor Mcgregor during a skit that went wrong 😳🥊

pic.twitter.com/ABLFSstDeS — SPORTbible (@sportbible) June 11, 2023

McGregor je pri udarcu očitno pretiraval – maskoto Burnieja je na tla spravil že s prvim udarcem, drugega pa ji prizadejal, ko je bila maskota že na tleh. Očitno sta bila udarca premočna, saj so maskoto morali odvleči s parketa in jo odpeljali na urgenco tamkajšnje bolnišnice, je poročal Athletic. Zapisali so še, da je moški, oblečen v maskoto, dobil zdravila za lajšanje bolečin in da se dobro počuti.

Iz ekipe Conorja McGregorja se na dogajanje še niso odzvali, prav tako ni bilo nobenega odziva iz ekipe Miami Heat, niti iz vodstva lige NBA, se je pa po tekmi na račun dogodka pošalil trener Miamija Erik Spoelstra. Pred peto tekmo finala lige NBA, ki košarkarje Miamija in Denver Nuggets čaka v noči na torek, je izjavil, da bi maskota morala imeti pravico do prvega udarca. "Govorimo o žilavosti ekipe Miami Heat. Ne bomo razkrili, kdo je človek, oblečen v našo maskoto, le to, da je žilav. Zna sprejeti udarec in se postaviti na noge. Hitro se bo vrnil," je namignil Spoelstra.

Erik Spoelstra asked about Burnie the mascot taking a punch from Connor McGregor but being ready for next game:



“That’s the Miami Heat toughness we’re talking about.” 😂 pic.twitter.com/nYlN1BdkB7 — Will Manso (@WillManso) June 11, 2023

Conor McGregor ni tekmoval že vse od julija 2021, ko si je na borbi z Dustinom Poirierjem zlomil levo nogo.