V noči na četrtek so bila odigrana tri srečanja uvodnega kroga končnice lige NBA, prav na vseh pa je zmaga ostala doma. Cleveland in Boston sta na vzhodu podvojila prednost pred Miamijem in Orlandom, Houston pa je na zahodu vrnil udarec Golden Statu (109:94), ki je ostal brez Jimmyja Butlerja, in rezultat v skupnih zmagah izenačil na 1:1. Cleveland je postavil nov rekord na tekmah končnice lige NBA, saj je v drugi četrtini dosegel kar 11 trojk.

Cleveland, vodilna ekipa vzhodne konference, je podvojila skupno prednost v zmagah proti Miamiju. Tokrat je zmagala doma z 121:112, njen najboljši strelec pa je bil Donovan Mitchell (30), ki je v zadnji četrtini dosegel kar 17 točk. Cavaliersi so postavili nov rekord lige NBA, saj so v drugi četrtini zadeli kar 11 trojk. Toliko jih na srečanju končnice v eni četrtini ni uspelo doseči še nikomur. Skupno so zadeli kar 22 metov za tri točke.

Kako je Cleveland dosegel 11 rekordnih trojk v drugi četrtini:

EVERY TRIPLE FROM CLEVELAND'S RECORD-BREAKING QUARTER 🔥🔥



The first team since 1997-98 with 11+ 3PM in a single playoff quarter!!!!#NBAPlayoffs presented by Google https://t.co/zxtvRbXkL8 pic.twitter.com/YAxGeUdhjE — NBA (@NBA) April 24, 2025

Cleveland je v tej četrtini metal za tri točke 11/16, po prvem polčasu pa je vodil z 68:51. V drugi četrtini je bil boljši od Orlanda za +16. "Čudovito je bilo opazovati, kaj počnejo moji igralci. Imamo odlične podajalce, imamo zelo sposobne košarkarje, ki znajo zadevati za tri točke. Vsi so metali trojke," je dejal trener Kenny Atkinson. V tem delu srečanja je največ trojk dosegel Max Strus (3), po dve so dodali Sam Merrill, De'Andre Hunter in Donovan Mitchell. Prejšnji rekord je znašal deset, delili so si ga Cleveland (2016), Milwaukee, Phoenix in Utah (vsi trije leta 2021). Kar se tiče rednega dela lige NBA, znaša rekordno število zadetih trojk v eni četrtini 12. To se je zgodilo šestkrat.

Še tri minute pred koncem tretje četrtine je Cleveland vodil za visokih 19 točk, a je Miami na krilih Tylerja Herra (33 točk) v nadaljevanju pokazal zobe in se tri minute pred koncem srečanja približal gostiteljem na zgolj dve točki zaostanka (105:103). Nato je odgovornost v napadu nase prevzel Mitchell, dosegel osem zaporednih točk in popeljal Cleveland do druge zmage. Pri zmagovalcih sta se v napadu izkazala tudi Evan Mobley (20) in Darius Garland (19 točk).

Jaylen Brown je blestel na srečanju proti Orlandu, kjer Boston ni mogel računati na pomoč Jaysona Tatuma. Foto: Reuters

Branilec naslova Boston je premagal Orlando doma tudi v drugo (109:100). To mu je uspelo brez Jaysona Tatuma, ki je zaradi poškodbe desnega zapestja izpustil sploh prvo tekmo končnice v karieri. Junak srečanja je postal Jaylen Brown (36 točk in 10 skokov), MVP lanskega finala proti Dallasu. Latvijec Kristaps Porzingis, ki je na srečanju prejel grd udarec v čelo, a se vseeno vrnil na parket, je dodal 20 točk. Pri Orlandu, ki je znova ostal prekratek v dvorani TD Garden, sta izstopala Paolo Banchero (32 točk in 9 skokov) ter Nemec Franz Wagner (25).

Houston izenačil, Golden State ostal brez Butlerja

Jalen Green je proti Golden Statu zadel kar osem trojk. Foto: Reuters V zadnji tekmi večera lige NBA je Houston doma premagal Golden State s 109:94 in rezultat v skupnih zmagah izenačil na 1:1. Srečanje je zaznamoval Jalen Green, saj je dosegel kar 38 točk, od tega osem trojk (met za tri točke 8/18), s čimer je zasenčil prvega asa gostov Stephena Curryja. Green je na prvi tekmi končnice proti Golden Statu dosegel le sedem točk in iz igre metal skromnih 3/15, tokrat pa se je predstavil v povsem drugačni luči. Turški center Alperen Sengun je dodal 17 točk in 16 skokov, Dillon Brooks 16, rezervist Tari Eason pa 14.

Bojevniki niso niti enkrat vodili na srečanju, večino tekme pa odigrali brez Jimmyja Butlerja, ki se po grdem padcu v prvi četrtini ni več vrnil na parket. Po trku z Amenom Thompsonom si je poškodoval medenico, danes pa ga čaka podroben pregled z magnetno resonanco.

Golden State so večino srečanja odigrali brez Jimmyja Butlerja, ki jo je skupil po grdem padcu. Foto: Reuters

Odsotnost Butlerja, ki je na prvi tekmi dosegel 25 točk, je bila velik udarec za goste. Za dodatne težave v vrstah Golden Stata so poskrbele bolečine v trebuhu, ki so ovirale Brandina Podziemskega. Ta se v 14 minutah ni vpisal med strelce.

Curry je prispeval 20 točk (trojke 4/9) in devet asistenc, a je tudi izgubil šest žog, na srečanju pa kot 11. košarkar v zgodovini lige NBA presegel mejo 4.000 točk v končnici.

Luka Dončić bo znova na delu v končnici lige NBA v noči na soboto v Minneapolisu. Foto: Reuters

Slovenski zvezdnik Luka Dončić in Los Angeles Lakers bodo ponovno na delu v noči na soboto (03.30), v nedeljo pa bo četrta tekma že ob 21.30 po slovenskem času, kar bo za ljubitelje košarke v Evropi več kot odličen termin. Obe bosta v Minneapolisu.

Liga NBA, 23. april, 1. krog končnice:

Zahodna konferenca: 1. krog končnice:

Oklahoma City Thunder (1) – Memphis Grizzlies (8) /2:0/

Houston Rockets (2) – Golden State Warriors (7) /1:1/

Los Angeles Lakers (3) – Minnesota Timberwolves (6) /1:1/

Denver Nuggets (4) – Los Angeles Clippers (5) /1:1/ Vzhodna konferenca: 1. krog končnice:

Cleveland Cavaliers (1) – Miami Heat (8) /2:0/

Boston Celtics (2) – Orlando Magic (7) /2:0/

New York Knicks (3) – Detroit Pistons (6) /1:1/

Indiana Pacers (4) – Milwaukee Bucks (5) /2:0/ // rezultat v zmagah, napreduje moštvo, ki prvo zbere štiri zmage

Preberite še: