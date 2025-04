Luka Dončić tema pogovora med Donaldom Trumpom in Tilmanom Fertitto

Tilman Fertitta, milijarder z dolgoletnimi povezavami z Donaldom Trumpom, je od leta 2009 predsednik upravnega odbora univerzitetnega sistema v Houstonu. Njegove finančne donacije so omogočile celovito prenovo košarkarske dvorane, ki zdaj nosi njegovo ime: Fertitta Center.

Z njegovo podporo je moška ekipa Houston Cougars v zadnjem desetletju dosegla velik vzpon, med drugim se je dvakrat uvrstila na Final Four, letos pa celo v finale NCAA. Ob praznovanju izjemne sezone je Fertitta v nagovoru izkoristil priložnost tudi za zbadanje na račun Dallasa, tradicionalnega teksaškega tekmeca Rocketsov. "In potem sva govorila o tisti neumnosti, ki jo je Dallas naredil z menjavo Luke Dončića," je povedal v smehu in tako razkril, da se je s Trumpom pogovarjal tudi o vsem dobro znani menjavi.

VIDEO: Rockets owner Tilman Fertitta says he met Trump in the White House and they also talked about that “dumbass” Luka Doncic trade.



This is incredible: The Luka trade is now being a topic among world leaders 💀 pic.twitter.com/eRDTgey3OX