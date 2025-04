Slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić je blestel na srečanju med Los Angeles Lakers in Minnesoto (94:85), sredi zadnje četrtine pa je navijačem Jezernikov zastal dih, ko se je 26-letni Ljubljančan zapletel v nogo Jadena McDanielsa, izgubil ravnotežje in padel. Ni malo tistih, ki so prepričani, da je košarkar Minnesote prestopil mejo dobrega okusa in nalašč spotaknil Dončića. Tako meni tudi legendarni Charles Barkley.

Ni tekme, na kateri ne bi bil Luka Dončić, eden najboljših košarkarjev na svetu, tarča udarcev. Nekateri so hujši, nekateri tako očitni, da jih sodniki takoj označijo za prekrške, spet drugi pa so lažji, skoraj nevidni. Dončić ne glede na prekrške čuti posledice. Boleče posledice. Na prejete udarce ga vselej spominjajo številne modrice. Tokrat je bilo podobno.

Kako je pristal Luka Dončić na tleh po sporni potezi Jadena McDanielsa:

Jaden McDaniels trips Luka Doncic, but the referees don't pay attention to it. pic.twitter.com/Z7KyupmzCA — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) April 23, 2025

Ko se je igrala zadnja četrtina, se je Minnesota na vse pretege trudila, da bi se približala Lakersom. Po zahtevnem košu Jadena McDanielsa, ki ga je pokrival Dončić, so se gostje šest minut pred koncem približali na devet točk zaostanka (86:77). To, kar je sledilo, pa je razburilo privržence slovenskega superzvezdnika. McDaniels se je po uspešnem metu znašel na tleh. Ko se mu je skušal Dončić izogniti, ga prestopiti in steči v napad, pa je izgubil ravnotežje. McDaniels je malce dvignil nogo, jo postavil med nogi Slovenca in jo premaknil ravno takrat, ko je Dončić želel narediti korak.

Luka Dončić je na drugi tekmi prvega kroga končnice lige NBA proti Minnesoti prispeval 31 točk, 12 skokov in devet asistenc. Foto: Guliverimage

Sledil je hud padec Ljubljančana, ki mu je pri tem še razprlo nogi. Bilo je videti grdo, a se je največji ambasador slovenskega športa na svetu hitro dvignil. Tako na srečo ni bilo hujše poškodbe. Dončić se je nemudoma odpravil k sodniku, se pritoževal in mu žugal s prstom. Bil je začuden, da delivci pravice niso opazili nič spornega, saj je vse skupaj spominjalo na namerno spotikanje. Tako se je vse skupaj končalo brez sodniške odločitve in McDaniels jo je odnesel brez kazni ali opozorila.

Barkley zgrožen, Shaq malce manj

Charles Barkley je prepričan, da takšne poteze, ki si jo je privoščil Jaden McDaniels, ne sodijo na parket. Foto: Getty Images O tem, da bi moralo biti drugače, je prepričan tudi Charles Barkley. Legendarni zvezdnik lige NBA, zdaj že vrsto let strokovni komentator, je v oddaji NBA on TNT dal vedeti, da je zgrožen nad takšno potezo McDanielsa. "To je bila umazana igra. Tega ne bi smelo biti," se je tudi on začudil, da se ni oglasila sodniška piščalka. Barkley, ki je bil v času igralske kariere mojster provokacij in konkretnejših prekrškov, hkrati pa namazan z vsemi žavbami, je v McDanielsovi potezi prepoznal namero.

Njegov sloviti stanovski kolega Shaquille O'Neal, ki je leta 1997 na obeh uvodnih tekmah končnice v dresu Jezernikov dosegel vsaj 30 točk, to pa je podvig, s katerim se lahko pohvalijo le trije, je menil drugače. On se v studiu ni strinjal z Barkleyjem, ampak je zgolj opozoril, da se igra končnica, v kateri očitno vladajo drugačni kriteriji in se dopušča več umazane igre.

Dončić je sicer na uvodnih tekmah končnice v dresu Jezernikov proti Minnesoti prispeval skupno 68 točk (37 in 31). Postal je šele tretji košarkar pri Lakersih, ki mu je to uspelo. Po 28 letih je ponovil prav podvig legendarnega Shaqa. McDaniels je na drugi strani dosegel le osem točk, kar je neprimerno manj od prvega srečanja, ko je Jezernikom nasul kar 25 točk.