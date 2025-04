Branilci naslova Boston so na dobri poti, da v prvem krogu končnice lige NBA izločijo Orlando. Doma so bili boljši tudi na drugi tekmi (109:100), čeprav niso mogli računati na pomoč Jaysona Tatuma. Eden izmed junakov v vrstah prvakov je bil Latvijec Kristaps Porzingis. Nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallasu je na srečanju prejel grd udarec v čelo, tako da so mu rano zašili s kar petimi šivi, a se je ob ovacijah navijačev vrnil na parket in Keltom do dragocene zmage pomagal z 20 točkami in desetimi skoki.

To je bil neljub prizor. Visoki Latvijec jo je skupil v boju za žogo z Gruzijcem Gogo Bitadzejem, ki ga je slabo minuto pred koncem tretje četrtine udaril s komolcem v čelo. Prislužil si je namerno osebno napako, po obrazu Kristapsa Porzingisa je stekla kri. Glavo si je ovil v brisačo in odhitel v slačilnico, kjer so ga oskrbeli zdravniki, ob tem pa ves čas ohranil nasmeh na obrazu.

Kako jo je skupil Kristaps Porzingis?

"Kako se ne bi vrnil? Dobro, dobil sem pet šivov, a da ne bi več mogel igrati? Saj sta moji nogi še delovali. Seveda sem se vrnil. Obožujem takšne trenutke," je pojasnil nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallasu, ki je lani v finalu končnice lige NBA premagal Ljubljančana in postal prvak.

Ljubitelji košarke so se po krvavih prizorih s tekme na družbenih omrežjih pošalili, da je Porzingis, ki si je v ligi NBA prislužil vzdevek Samorog (Unicorn), izgubil rog.

Kristaps Porzingis se je na parket vrnil nasmejan in si prislužil ogromne ovacije občinstva. Foto: Reuters

Ko so ga oskrbeli, njegovo čelo je v nadaljevanju srečanja krasil velikanski obliž, se je ob ovacijah občinstva vrnil na parket in pomagal moštvu do zmage. Po vrnitvi se ni več vpisal med strelce, je pa pomagal svoji ekipi z dvema skokoma. Skupno je v 34 minutah prispeval 20 točk in deset skokov.

Ne bo dovolil, da bi se iz njih kdorkoli norčeval

"To je bila težka, fizična tekma. Nič lahkega na nobeni strani. Vsak odboj žoge je vojna in verjetno bo tako do konca dvoboja," je po tekmi, na kateri si je prislužil status junaka, dejal latvijski orjak. "Mi bomo še naprej ostali pri svoji igri. Ne bomo dovolili, da bi se kdorkoli iz nas norčeval. Pričakujemo, da ekipe počnejo takšne stvari in nas skušajo sprovocirati, iz nas izvabiti nekakšen odziv. Nismo bili presenečeni, a tega preprosto ne bomo sprejeli. Takoj jim bomo vrnili udarec," je dodal Latvijec, ki ga je trener Joe Mazzulla javno pohvalil za požrtvovalnost in izjemno voljo, s katero je pomagal oslabljeni ekipi do uspeha.