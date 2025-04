Čarovnija Luke Dončića: poteza, ki je navdušila košarkarski svet

Po polomu na prvi tekmi končnice proti Minnesoti Timberwolves so košarkarji Los Angeles Lakers strnili svoje vrste in v drugem obračunu v areni Crpyto.com prikazali odlično predstavo, zlasti v obrambi. Tekmecu niso pustili dihati in ga omejili pri vsega 85 točkah, kar je spodbuden dosežek glede na dejstvo, da se tekma igra 48 minut.

Luka Dončić je bil z 31 točkami spet najboljši strelec dvoboja (Lakers so slavili zmago s 94:85), tokrat pa je v statistiko ob 12 skokih vpisal še devet asistenc – na prvem obračunu je vknjižil vsega eno. In na drugi tekmi je z eno podajo tako navdušil občinstvo in ga spravil na noge, da so njegovo potezo uvrstili med najlepših pet akcij večera.

Na tretje mesto so uvrstili njegovo potezo, s katero je zaposlil nekdanjega soigralca pri Dallas Mavericks Doriana Finneyja-Smitha, ki je nato žogo zabil v koš.

Poglejte si najboljših 5 potez večera in kakšna asistenca je uspela Dončiču

Na prvo mesto se je zavihtel član Minnesote Anthony Edwards, ki je silovito zabil žogo v koš, a je na koncu ostal brez glavne nagrade, saj je moral priznati premoč Dončiću in druščini.

Naslednja tekma serije prvega kroga, ki je zdaj izenačena na 1:1 v zmagah, bo v noči na soboto, v nedeljo pa bo četrta tekma že ob 21.30 po slovenskem času, kar bo za slovenske ljubitelje košarke odličen termin.