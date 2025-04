Luka Dončić na sodišču: sodni proces, ki se konča z ovacijami

Zgodba Luke Dončića v letu 2025 ima posebno noto. Pretresla je svet, pa ne le košarkarskega. Dallas Mavericks so se mu odrekli in ga poslali k Los Angeles Lakers. V Hollywood, kjer znajo delati z zvezdniki, kot je Luka. Nemudoma so mu namenili osrednjo vlogo, tudi veliki LeBron James. In Lakersi želijo, da bi slovenski košarkarski čarovnik končal kariero pri njih. Nič drugače ni pri proizvajalcu športne obutve Jordan Brand, ki je posnel prav poseben video, v katerem je Luka na sodišču.

Februarja se je v življenju Luke Dončića zgodila velika prelomnica, ki je ni pričakoval. Njegova želja je bila, da bi z Dallas Mavericks osvojil naslov prvaka in vso kariero kot njegov mentor Dirk Nowitzki igral za moštvo iz Teksasa.

A generalni direktor Nico Harrison je imel drugačne načrte, o katerih je pisal ameriški novinar za ESPN Tim MacMahon. Vlekel je niti in imel ključno vlogo pri menjavi Dončića za Anthonyja Davisa, ki je moral zapustiti Kalifornijo.

Menjava je Luko šokirala. Tako močno, da je, kot je priznal, v jezi in ob razočaranju razbil telefon. A kmalu za tem, ko je prišel v Los Angeles, se je na njegov obraz vrnil nasmehu. Prišel je v tabor Lakersov, kjer znajo delati z zvezdniki. Njihovih 18 naslovov prvaka govori temu v prid.

Potem ko je oblekel dres Lakersov, se je zavihtel na sam vrh po prodaji NBA-dresov, kar le potrjuje njegov vpliv v ligi in zunaj nje. Luka je zvezdnik svetovnega formata, česar se v Los Angelesu dobro zavedajo.

Zanimiva sodba Luki Dončiću

Da je dobro imeti v svojih vrstah takšno zvezdo, kot je Dončić, je jasno tudi proizvajalcu obutve Nike. Znamka Jordan Brand, s katero ima Slovenec podpisano pogodbo, je izkoristila njegov prihod k Lakersom in pripravila oglasno kampanjo, ki spominja na filmski spektakel. V osmih minutah kratkega filma z naslovom The Trial of Luka Dončić (Sodba Luki Dončiću) spremljamo domiselno sodno dramo, posneto v Miracle Theatre v Inglewoodu. Luka se v filmu znajde pred sodiščem zaradi slabega vedenja.

Poglejte si sojenje Luki Dončiću

Dogajanje hitro postane komično. Sodnik, porota in celo deklica, ki priča, se bolj kot obtožbam posvečajo Lukovim supergam. Ko Dončić v dvorani zakliče "defense" (v prevodu obramba, kot vzklik v košarkarskih dvoranah lige NBA, op. a.), mu sledi vsa dvorana – tudi porotniki. Deklica med pričanjem sprva razkrije, da se je Dončić drl na njenega očeta, s čimer želijo ponazoriti, da Luka veliko komunicira z občinstvom med tekmami. Nato pokaže sliko, ki jo je narisala, na tej pa je njen oče, ki hvali Dončićeve superge. In ko Luka na koncu pomežikne in ponosno pokaže svoje jordanke, porota presodi, da je nedolžen. Sodni proces se spremeni v praznovanje.

Z Dončićem pa želijo praznovati tudi navijači kluba LA Lakers in vsi odgovorni v klubu. Moštvo iz Kalifornije po lanski osvojitvi naslova prvaka lige NBA zdaj za večnim rivalom Boston Celtics zaostaja za en naslov.

Šampionski prstan je prav tako velika želja slovenskega košarkarja, ki bo letos upravičen do podaljšanja pogodbe. Že zdaj je jasno, da bo z LA Lakers sklenil dolgoročno sodelovanje, kar ustreza tudi njegovemu sponzorju obutve, pri katerem se zavedajo, da je izplen povsem drugačen, če Luka igra za Lakerse namesto za Dallas.