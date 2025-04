Razkritje: Kaj je pripeljalo do Dončićeve selitve in zakaj se je umaknil Dirk Nowitzki

Vrhunski rezultati na parketu niso bili dovolj. Luka Dončić je Dallas zapustil zaradi globokih nesoglasij z vodstvom kluba, zamenjave ključnih ljudi in izgube vpliva na potek svoje kariere. V ozadju Dončićevega odhoda so bili osebni konflikti, kadrovske čistke in simbolni razhod z vrednotami, ki jih je dolga leta poosebljal Dirk Nowitzki in prav tako nima več stika s klubskim vodstovm. Novinar ESPN Tim MacMahon razkriva notranjo dinamiko, ki je pripeljala do šokantne menjave sredi sezone in kakšno vlogo je pri vsem tem odigral generalni direktor Nico Harrison.

Kar je novinar Tim MacMahon napovedal, je tudi razkril. Po izpadu Dallas Mavericks iz boja za končnico je objavil obsežen članek, ki razjasnjuje ozadje menjave Luke Dončića in razloge, zakaj se je tudi Dirk Nowitzki – dolgoletni obraz franšize – odločil za umik iz aktivnega sodelovanja z ekipo.

Začelo se je z izgubo zaupnika

Avgusta 2023, kmalu po slovesnem sprejemu Nowitzkega v hram slavnih, je generalni direktor Nico Harrison odpustil dolgoletnega vodjo za fizično pripravo Caseyja Smitha. Čeprav je bil Smith takrat ob smrtno bolni materi v Ohiu, je bil o odpovedi obveščen prek videoklica. Uradna razlaga: "preveč negativen"; neuradno pa je šlo za odstranitev osebe, katere vpliv je bil premočan.

Smith – skupaj z Jeremyjem Holsopplom in Caseyjem Spanglerjem, ki sta bila odpuščena junija – je bil ključni del Dončićeve podporne mreže. Pomagali so mu pri prilagoditvi na novo okolje, postali so njegovi zaupniki in stabilna točka znotraj kluba. MacMahon poudarja, da je z njihovim odhodom Luka izgubil najbližje zaveznike.

Nadomestitve brez prave kredibilnosti

Harrisonova nova kadrovska izbira – Johann Bilsborough in Keith Belton – je hitro postala vir internih sporov. Med njima je prišlo celo do glasnega prepira v klubski telovadnici, ki so ga zabeležile varnostne kamere.

Belton naj ne bi imel ustreznih licenc za delo v NBA, več virov ga je opisalo kot "motivatorja brez strokovne podlage", medtem ko naj bi Bilsborough, znanstvenik z doktoratom, težko vzpostavljal odnose z igralci in pogosto ni potoval z ekipo. V Dončićevem taboru zlasti Bilsborough ni nikoli užival zaupanja.

Dončić je zgradil lastno ekipo – in z njo blestel

Po izgubi zaveznikov je Luka v klub pripeljal svoja zaupnika – fizioterapevta Javierja Barrio Calva iz Real Madrida in kondicijskega trenerja slovenske reprezentance Anžeta Mačka. Sezono 2023/24 je končal kot najboljši v ligi po točkah.

Kljub temu naj bi znotraj kluba vladalo nezadovoljstvo, da Dončić ni bil v optimalni telesni pripravljenosti, Harrison pa je izgubo vpliva nad njegovim treningom dojemal kot težavo.

Spori glede poškodb poglobili razkol

Zadnji udarec je bil spor o zdravljenju božične poškodbe mečne mišice. Dončićeva ekipa je vztrajala pri šesttedenskem premoru, klub pa je želel hitrejšo vrnitev. Luka tudi ni želel z ekipo na dolgo gostovanje, saj je menil, da bo bolje treniral doma – s svojo opremo in osebjem. Harrison je to označil za "držanje ekipe za talca".

Mark Cuban prav tako nima več besede v klubu. Foto: Guliverimage

Zadnji stik z vodstvom je bil hladen: Harrison je Dončićevi ekipi sporočil, da je zamenjava zaključena. Februarja 2025 se je Luka preselil k Los Angeles Lakersom, Dallas pa je v zameno dobil Anthonyja Davisa.

Nowitzki se je odmaknil, klub izgubil dušo

Čeprav ni imel neposredne vloge, je imel Dirk Nowitzki močno simbolno prisotnost. Casey Smith je bil njegov dolgoletni prijatelj in človek, ki mu je pomagal podaljšati kariero. Po njegovem odhodu se je tudi Dirk odločil za popoln umik iz kluba.

Dirk ni več hodil na treninge, ne sodeluje v internih razpravah kluba. Njegova dolgoletna sodelavka Lara Beth Seager je postala Dončićeva poslovna menedžerka, kar povezuje obe generaciji tudi v ozadju.

Nico Harrison je osovražen v Dallasu. Foto: Guliverimage

Od Dončićeve menjave sta Dirk in nekdanji PR-šef Scott Tomlin obiskala le dve tekmi: Dončićev debi za Lakers in njegov povratek v Dallas. V podcastu Campus 41 je Nowitzki kratko, a jasno povzel: "Že lani si videl, da klub zavija v drugo smer. Zdaj pa vidimo rezultat tega."

Zaključek: Razhod ni bil stvar forme, temveč vrednot

Dončićev odhod ni bil posledica športnega neuspeha. Odšel je, ker je izgubil zaupanje. Ko mu je klub odvzel najbližje sodelavce, ko ni več imel vpliva nad lastnim telesom in kariero, je postal tuj v lastnem okolju.

Dallas je izgubil več kot superzvezdnika. Izgubil je povezovalni most med preteklostjo in prihodnostjo. Kot je za ESPN dejal eden izmed njegovih bližnjih: "Takšnih številk ne dosegaš, če si 'debel in pijan prašič', kot so ga želeli prikazati."